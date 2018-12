Buurt Moors blijft nog even in onzekerheid

ZEDDAM - Burgemeester Peter de Baat heeft nog geen contact opgenomen met de Bon Groep over de invulling en de plannen voor het voormalige hotel Moors in Zeddam. Dat bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering van de gemeente Montferland.

'Wij willen ons als gemeente goed voorbereiden op het gesprek en dat vergt voorbereidingstijd', aldus De Baat. Fractievoorzitter Henk Groote van Lijst Groot Montferland is teleurgesteld in het handelen en de voortvarendheid van de burgemeester. 'Neemt u de buurtbewoners wel serieus? Ik had verwacht dat u al een antwoord klaar had liggen.'

'Schandvlek' in Zeddam

Hij riep de burgemeester op om nog voor de kerstdagen met de Bon Groep in gesprek te gaan. De Baat kon dit niet toezeggen. 'Het mag geen geheim zijn hoe ik tegenover dit onderwerp sta'. Hij verwijst hiermee naar de commissievergadering waarin hij het voormalige hotel een ‘schandvlek’ in Zeddam noemde.

'Veel te langzaam'



De Baat wil in januari de raad informeren over de voortgang van de gesprekken met de Bon Groep. Volgens Groote gaat dit allemaal veel te langzaam. 'Dan heeft u een maand voorbereidingstijd nodig voor één brief die door buurtbewoners is ingezonden. Ik begrijp dat er wat juridische kaders en ankers aan zitten, maar volgens mij is er veertien dagen geleden al behoorlijk wat druk op gezet door twee partijen.' De burgemeester kan op dit moment echter niets concreet toezeggen. 'Ik ben daarbij ook afhankelijk van de agenda van de gesprekspartner.'