Voormalig Achilles-icoon Thoone wordt trainer

WIJCHEN - Freek Thoone zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière.

Hij wordt trainer bij SV Leunen in zijn woonplaats. De 33-jarige aanvaller speelt nu nog voor AWC uit Wijchen. Hij werd afgelopen seizoen nog uitgeroepen tot beste amateurvoetballer van de regio.

Thoone maakte vooral furore bij Achilles'29. Hij kwam in 2012 over van Venray en was in het eerste seizoen in de topklasse met 18 doelpunten topscorer. Bij het avontuur in het betaald voetbal ontwikkelde hij zich tot een essentiële speler en scoorde hij in vier jaar 25 doelpunten. Thoone was ook lange tijd aanvoerder van de ploeg, die in 2017 degradeerde uit de eerste divisie.

Thoone sluit in mineur af na tropenjaren bij Achilles