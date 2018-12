Gelderse Circulaire Estafette naar Epe

NUNSPEET - Het Gelderse circulaire estafettestokje van Culemborg naar Epe gegaan. De gemeente Epe gaat zich nu inzetten om restafval te verminderen en jong en oud bewust te maken van de voordelen van circulair werken. Zij ondersteunt het initiatief om van industrieel afvalwater een bruikbare grondstof te maken.

Wethouder Jan Aalbers van Epe en Heemraad Bert van Vreeswijk van Waterschap Vallei en Veluwe namen het estafettestokje in ontvangst bij de rioolwaterzuivering in Epe.

Werken zonder afval

Gemeente Epe zet in op vermindering van het restafval bij huishoudens en op scholen. Ze wil jong en oud aanzetten om werk te maken van afval. Met steun van het Cleantech Development Center worden ook bedrijven gestimuleerd om circulair te werken. Een eerste stap n is een convenant, waarin bedrijven, gemeente en middelbaar onderwijs samenwerken om duurzame maatregelen te versnellen en te werken zonder afval.

Circulaire waterzuivering

Waterschap Vallei en Veluwe wil in 2050 volledig circulair zijn. Het winnen van duurzame energie en grondstoffen is onlosmakelijk verbonden met de waterhuishouding in de regio. Met het ombouwen van rioolwaterzuiveringen tot energie- en grondstoffen-fabrieken wint het waterschap op verschillende manieren grondstoffen terug. Zo wordt fosfaat als groene meststof teruggewonnen en actief kool van cellulose uit wc-papier gemaakt om medicijnresten uit het rioolwater te verwijderen. In Epe gaat het waterschap de grondstof kaumera uit rioolwater zuiveren om her te gebruiken.

Gelderse Circulaire Estafette

Het duurzame estafettestokje is in 2014 door Green Capital Challenge in het leven geroepen. Het estafettestokje is 60 keer overhandigd aan duurzame initiatieven in Nijmegen. Nu Nijmegen in 2018 Green Capital is wil de provincie het estafettestokje verder Gelderland inbrengen om de mooiste circulaire projecten in de spotlights te zetten. Culemborg is zeventiende gemeente die het estafettestokje overneemt.

Afvalloze provincie

Gelderland wil de eerste afvalloze provincie van Nederland zijn. In 2030 moet de circulaire economie in Gelderland zorgen voor €700 miljoen extra omzet, 5000 nieuwe banen en 50% minder grondstofgebruik. Michiel Scheffer: ‘Veel gemeenten, bedrijven en inwoners werken al aan circulaire economie. Toch is het voor velen nog een abstract begrip. Daarom gaan we op zoek naar de mooiste Gelderse circulaire initiatieven. Om zo anderen te inspireren werk te maken van afval door circulair te ondernemen.’