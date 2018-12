Zeddam en Sint Joris presenteren clubidentiteit

BRAAMT - VV Zeddam en Sint Joris gaan in het nieuwe seizoen voetballen onder de naam vv Montferland met rood-groen-zwart als clubkleuren. Donderdagavond werden de nieuwe naam, het nieuwe logo en de nieuwe clubkleuren gepresenteerd in de kantine in Braamt.

'De kantine was tot de nok toe gevuld met mensen', vertelt Wilfried Lubbers, voorzitter van de fusiecommissie, die genoot van de energie die loskwam na de bekendmaking van de nieuwe clubidentiteit. 'Er volgde een oorverdovend applaus. Na wat speeches en toelichting is het feest losgebarsten. Ik heb de hele avond alleen maar complimenten gekregen.' Lubbers vertrok zelf rond 01.00 uur ’s nachts, maar het feest was toen nog in volle gang: 'Ik heb torens met bier gezien, de avond was echt geweldig.'



Vier werkgroepen vervolgen nu het fusietraject, waarbij op 1 februari een formeel fusiedocument naar de notaris moet gaan. 'Het is best een moeilijk proces om twee dorpen bij elkaar te krijgen', weet Lubbers. Hij geeft aan dat op onder meer juridisch en financieel gebied het nodige moet gebeuren. Daarnaast lopen overleggen met de gemeente over aanpassingen aan het sportpark in Zeddam. 'Maar er is geen weg meer terug', vertelt Lubbers. 'We moeten die deadlines halen.'