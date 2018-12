Deel dit artikel:













Vrachtwagen belandt na frontale aanrijding in sloot Foto: Persbureau Heitink

BOVEN-LEEUWEN - Bij een flinke aanrijding op de Van Heemstraweg in Boven-Leeuwen is vrijdagochtend een vrachtwagen in de sloot beland. De vrachtwagen kwam frontaal in botsing met een personenauto.

Door de botsing kwamen de nodige brokstukken verspreid op de weg te liggen. Met name de personenauto, die bij het ongeval betrokken was, heeft aanzienlijke schade opgelopen. De weg werd in beide richtingen geblokkeerd voor het overige verkeer. Een persoon moest na de botsing mee naar het ziekenhuis. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet bekend. Evenmin is duidelijk wat de oorzaak is van de aanrijding. 💬 WhatsApp ons!

