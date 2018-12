Slutskiy ziet in Odegaard steeds meer de leider van Vitesse

Trainer Slutskiy sprak lovende woorden over de extreem getalenteerde Noor. 'Hij heeft nu al meer gescoord dan in de seizoenen hiervoor. Vanavond maakt hij ook weer een heel belangrijk doelpunt en pakt Martin in de slotfase zijn verantwoordelijkheid. Ik ben blij voor hem.'

Leider vinden

Slutskiy ziet echt toekomst in de pas 18-jarige aanvaller. 'Het gaat bij Vitesse niet alleen om het beter worden als team in elk competitieduel. Maar ook dat spelers zich individueel ontwikkelen', reageerde de Rus. 'We moeten een leider vinden in het team en Martin wordt steeds meer een leider van ons.'

Martin Odegaard

'Om dat te zijn, is leeftijd helemaal niet belangrijk. Ook de nationaliteit maakt niets uit en ook niet hoe lang je ergens speelt', aldus Slutskiy over de pas 18-jarige huurling van Real Madrid die zich bij Vitesse inderdaad steeds sterker en beter lijkt te voelen.

Geen energie en teamspirit

Dankzij Odegaard kwam Vitesse met de schrik vrij bij Kozakken Boys. Slutskiy was kritisch over zijn ploeg. 'Iedereen dacht blijkbaar dat het makkelijk zou worden. We scoorden uit de eerste aanval. Maar vervolgens stoppen we met voetballen. Er was geen energie meer. Geen teamspirit. Ik zag spelers niet meer werken.'

Vergeten

'In de rust heb ik gezegd als je vindt dat je beter bent en meer kwaliteit hebt, laat het dan maar zien. Dat heb ik niet meer gezien. Het was een moeilijke wedstrijd voor ons. Ik wil het snel vergeten en het is ook lastig om dit soort wedstrijden goed te analyseren', zegt Slutskiy.

De markante Rus verduidelijkt dat als volgt. 'Bij CSKA speelde ik ook wedstrijden voor de Cup tegen clubs van een veel lager niveau. Dat was ook altijd moeilijk. Altijd. Kozakken Boys heeft tegen ons een grote kans om zich te promoten. Er is tv, er zijn veel supporters. Ze speelden hun beste wedstrijd van het seizoen waarschijnlijk. Dat is begrijpelijk.'

