Linssen: 'Die jongens van Kozakken Boys kunnen echt wel voetballen'

Bryan Linssen stond na afloop van de benauwde 2-1 zege verschillende media te woord. De aanvoerder was in de catacomben van Kozakken Boys overal eerlijk en duidelijk over het spel van Vitesse tegen de tot in de tenen geladen amateurs. 'Het was gewoon verschrikkelijk. Maar als ie dan nog valt in blessuretijd, voelt dat wel heel lekker hoor.'

Vitesse won in extremis door een fraaie goal van Odegaard, al weken in vorm. Al vroeg knalde Bero de 1-0 tegen de touwen. 'Maar ook toen vond ik ons al niet goed voetballen. En die keeper had die bal van Bero kunnen hebben. Hij zat er nog aan.'

Bekijk hier de reactie van Bryan Linssen: (Tekst gaat verder na de video)

Enige en laatste keer

Vervolgens geeft Linssen aan waarom het moeilijke wedstrijden zijn voor de profs als ze op bezoek moeten bij gemotiveerde spelers van een amateurclub. 'Kijk naar Heerenveen. Kijk gisteravond naar Ajax. Wij maken hetzelfde mee. En deze jongens kunnen echt wel voetballen', voegt de vleugelspits nog toe. 'Maar weet je, dit is waarschijnlijk de enige en laatste keer dat ze op dit niveau tegen ons spelen. Vanaf de loting kijken ze daar enorm naar uit.'

Tempo en duels

'Wij doen dat niet. Het is een wedstrijd tussen belangrijke competitieduels in', vervolgt Linssen op het sportpark in Werkendam waar een koude wind al uren over het kunstgras jaagt. 'Voor ons is het moeilijker. De hele atmosfeer, het tempo is anders. De duels. Alles is anders. Wij hebben ook niks te winnen. Nee, dat is allemaal geen excuus, want wij moeten de motivatie bij ons zelf vandaan halen. Maar voor Kozakken Boys is het wel heel anders.'

Zucht van verlichting

Linssen was zichtbaar opgelucht. Hij slaakte letterlijk een zucht van verlenging. 'Man, ik was zo blij. Ik zag die verlenging al weer komen. Kijk, we staan wel in de kwartfinales nu. Nog twee wedstrijdjes en je staat in de Kuip. Dan praten we hier niet meer over.'

