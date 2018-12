Arnhemse Korenmarkt mist de duizenden dienstplichtigen die er elke week gingen stappen

Liesbeth de Zoete van de Ondernemingsvereniging Korenmarkt en haar collega's bereiden zich voor op een drukke avond, want traditioneel zijn dit de dagen van de kerstborrels. 'Ik zal niet ontkennen dat we het de afgelopen jaren zwaar hebben gehad, ook omdat de natuurlijke loop naar de Korenmarkt weg is gegaan', vertelt De Zoete in haar café De Schoof.

'Niemand die niet op de Korenmarkt hoeft te zijn, hoeft hier eigenlijk overheen', gaat de onderneemster verder, 'anders dan bijvoorbeeld een Jansplein of een Jansplaats. Wij krijgen eigenlijk alleen maar doelgroepen hier. Wij zouden graag wat meer passanten willen zien, vooral voor de dagfunctie.'

Kerstborrel

Een gezelschap zit al lekker aan de kerstborrel. Wat trekt de gasten aan in de Korenmarkt? 'De gezelligheid en de leuke kroegjes', zegt een mevrouw met een piepklein feesthoedje op. 'De Korenmarkt is toch wel de trekpleister van Arnhem, denk ik.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Vindt zij dat er iets verbeterd kan worden aan de Korenmarkt? 'Ik denk dat ze al heel goed bezig zijn om het te verbeteren, om het weer een leuke uitgaansgelegenheid te maken.'

'Geen verkeerde ondernemers'

De vier horecazaken van de Arnhemse onderneemster die donderdag voor de rechter stond, zijn tijdens het onderzoek naar haar vermeende witwaspraktijken per direct gesloten op last van de burgemeester. Haar zaken zouden gefinancierd zijn met drugsgeld dat ze van haar vriend had geleend.

Dat werkt toch niet mee aan het imago van de Korenmarkt? 'Nee, maar aan de andere kant ben ik blij dat de gemeente er scherp op toeziet dat er geen verkeerde ondernemers komen en meteen ingrijpt', zegt De Zoete. 'En nu komen er hele leuke nieuwe zaken voor in de plaats, zoals een hostel met beneden horeca en fietsverhuur.'

8000 militairen

De Zoete heeft al meer dan 38 jaar haar zaak op het Arnhemse uitgaansplein. 'We hadden vroeger natuurlijk de militairen die nog dienstplicht hadden. Dat waren er 8000 die hier zaten op de Korenmarkt. Die gingen elke donderdagavond uit voordat ze naar huis gingen en als ze zondags met de trein terugkwamen uit Brabant of Zeeland, gingen ze ook weer uit. En overal vertelden ze hoe leuk die Korenmarkt was', blikt ze terug.

Volgens de onderneemster was dat een hele goede reclame in de tijd dat er nog geen internet bestond. 'Daardoor hebben we ook een grote naam gekregen. Elk jaar kwamen er weer nieuwe.'

Maar die dienstplichtige militairen zijn er al lang niet meer, dus rest de vraag: hoe met het nu verder met de Korenmarkt? 'Het gaat echt weer bruisen op de Korenmarkt, want dat doet het nu nog niet genoeg. Vooral overdag willen wij graag dat de mensen de Korenmarkt ook weer weten te vinden.'

