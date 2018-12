SGP Nunspeet luidt noodklok over aanrijtijden ambulance

NUNSPEET - SGP Nunspeet is bezorgd over de aanrijtijden van ambulances. Fractievoorzitter Harm Jan Polinder luidde donderdagavond in de raadsvergadering de noodklok over de situatie.

Dit naar aanleiding van een recent gepubliceerde update van de aanrijtijden. 'Elk jaar worden er nieuwe cijfers gepubliceerd en elk jaar moeten we met elkaar concluderen dat de aanrijtijden binnen onze gemeente ver onder de norm zijn. In Elspeet is de ambulance bij 3 op de 10 noodgevallen niet binnen 15 minuten aanwezig. Het is onbegrijpelijk dat de norm van 15 minuten aanrijtijd al jaren niet gehaald wordt en dat er al jaren niets veranderd. De ambulancezorg is geprivatiseerd, het gevolg is dat alle overheidslagen wegkijken, niemand lijkt er wat aan te kunnen veranderen. En de inwoners van onze gemeente zijn de dupe', zei Polinder.

'Extra standplaats werkt niet'

Vorig jaar is er een nieuwe ambulancestandplaats in gebruik genomen aan de Elspeterweg tussen de kern Nunspeet en de A28. 'Die nieuwe standplaats zou zorgen voor structurele verbeteringen, echter blijkt uit de recente cijfers dat die verbetering is uitgebleven. Ook is toen afgesproken dat er na een jaar geëvalueerd zou worden met de gemeente, we zijn benieuwd of die evaluatie al heeft plaatsgevonden en wat er is afgesproken.'

Tijd voor actie

Wat de SGP fractie betreft is het tijd voor actie. 'De provinciale SGP fractie heeft recent ook vragen gesteld over de structurele problemen als het gaat om de aanrijtijden van ambulances, volgens onze fractie is de tijd rijp om de krachten te bundelen als provincie en andere Gelderse gemeenten die met deze situatie te maken hebben. Om daarmee gezamenlijk verbetering af te dwingen. Ik houd mijn hart vast als er in Elspeet een ambulance nodig is, het zal je maar gebeuren dat je langer dan 15 minuten moet wachten in een noodsituatie.'

Waardering voor hulpverleners

De SGP spreekt waardering uit voor het werk van de ambulancediensten. 'Zij doen hun werk uitstekend en dat heeft absoluut onze waardering. Onze kritiek beperkt zich tot de managementlaag erboven en de verschillende overheden die naar elkaar blijven kijken zonder dat er verbetering komt', sluit Polinder af.