Openhartige gesprekken met bekende Gelderlanders in nieuwe podcastserie

ARNHEM - Hoe kijken bekende Gelderlanders terug op 2018? En wat verwachten zij van het nieuwe jaar? In de week van kerst presenteert Omroep Gelderland de interviewserie Maarten Dallinga &, met onder anderen D66-fractievoorzitter Rob Jetten en wereldkampioen wielrennen Annemiek van Vleuten.

Voor Clemens Cornielje, nog tot februari de Gelderse commissaris van de Koning, was 2018 een moeilijk jaar. Hij leeft met kanker en kreeg afgelopen zomer een hersenvliesontsteking. In een uitgebreid interview met journalist en podcastmaker Maarten Dallinga spreekt Cornielje openhartig over zijn ziekte en de dood.

Annemiek van Vleuten uit Wageningen had haar beste wielerseizoen ooit. Ze won onder meer de Ronde van Italië voor vrouwen en werd voor de tweede maal wereldkampioen tijdrijden. Maar bij de wegwedstrijd van datzelfde WK kwam ze ten val. Ze belandde in het ziekenhuis met een breuk in haar knie. Nu is ze aan het revalideren, en is de grote vraag: gaat Van Vleuten haar oude niveau weer halen?

De Arnhemse zanger Johannes Sigmond, alias Blaudzun, bracht dit voorjaar zijn album _UP_ uit. Ook stond de populaire artiest stil bij zijn Indische achtergrond, tijdens History in Concert. En begin komend jaar doet Blaudzun opnieuw een bijzonder project. Wat drijft hem? En wat zijn z’n dromen voor 2019?

De 68-jarige ondernemer en miljonair Hennie van der Most uit Gorssel denkt niet aan stoppen, al had hij een zwaar jaar. Achteraf had hij sommige dingen beter anders kunnen aanpakken, zegt hij in Maarten Dallinga &.

Tot slot vertelt Rob Jetten uit Ubbergen over het bijzonderste jaar van zijn leven: hij werd fractievoorzitter voor D66 in de Tweede Kamer. Hij kreeg veel kritiek te verduren; hoe kijkt hij daarop terug? En wat zijn Jettens ambities?

Vervolg op Anoniem Intiem

Maarten Dallinga & is vanaf maandag 24 december te vinden in populaire podcastapps als Apple Podcasts, Stitcher en Player FM. Het laatste deel wordt op vrijdag 28 december gepubliceerd. Luisteren is ook mogelijk via de website en nieuwsapp van Omroep Gelderland.

Ook wordt Maarten Dallinga & in de week van kerst uitgezonden op Radio Gelderland: maandag, dinsdag en woensdag om 16.00 uur, donderdag en vrijdag om 19.00 uur.

Maarten Dallinga & is de tweede podcastserie van de regionale omroep. Afgelopen zomer publiceerde hij bij Omroep Gelderland de prijswinnende podcastserie Anoniem Intiem, over seksplekken voor mannen in de openlucht.

Zie ook: Dossier Anoniem Intiem