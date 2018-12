'Echt tijd om iets te gaan doen', actiegroep wil vluchtelingen zelf ophalen uit Griekenland

WAGENINGEN - Actiegroep 'We gaan ze halen' vertrekt vandaag met een bus en meerdere auto's naar Griekenland om vluchtelingen op te halen en naar Nederland te brengen. In het konvooi zitten meerdere Gelderlanders, onder wie Levi van der Beek uit Wageningen. 'Een tijd geleden waren er berichten dat er zelfs kinderen waren in de kampen in Griekenland die zelfmoord pleegden. Ik schrok op een gegeven moment toen ik merkte dat ik deze berichten bijna was vergeten, toen was het echt tijd om iets te gaan doen.'

Van der Beek is vierdejaars student journalistiek aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Hij gaat zijn kennis van de opleiding inzetten om de actie op social media te verslaan. Al staat het idealisme wel voorop als het gaat om de deelname.

'We gaan ze halen' is een initiatief van theoloog Rikkert Voorberg uit Kampen. Langzaam vormde zich een groep van mensen om hem heen die vindt dat de schrijnende situaties in de vluchtelingenkampen niet langer kunnen en die wil dat landen in West-Europa in actie komen. 'We vinden dat Nederland ook wat moet doen', zegt Van der Beek. 'Als dat dan te lang duurt, moeten wij maar vast het goede voorbeeld gaan geven.'

Valse hoop

Van der Beek erkent dat er ook keerzijden zitten aan de actie. 'We moeten heel erg oppassen dat we mensen geen valse hoop geven. We zullen goed moeten uitleggen dat de kansen heel klein zijn dat dit allemaal lukt. Er zijn allerlei momenten waarop het fout kan gaan. Het is niet een kwestie van even de vluchtelingen ophalen in Griekenland en dan wordt alles zomaar beter.'

Staatssecretaris Mark Harbers heeft de groep al gewaarschuwd zich niet schuldig te moeten maken aan mensensmokkel. Als de vluchtelingen geen legale papieren bij zich hebben, kan hier wel sprake van zijn.

Om dit te ondervangen heeft de groep de Griekse regering aangeschreven met de vraag om een groep vluchtelingen te voorzien van legale papieren zodat ze mee terug kunnen in de bus naar Nederland. Ze hopen tussen de 120 en 150 vluchtelingen mee te kunnen nemen, maar vooralsnog heeft de Griekse regering niet eens gereageerd, laat staan aan de wensen tegemoet gekomen. Zonder legale papieren wordt er niemand meegenomen.

Kleine kans

'Ik schat de kans heel erg klein dat we echt met vluchtelingen in onze bus weer terug rijden naar Nederland', zegt Van der Beek. 'Maar dan hebben we wel voor het oog van de wereld actie ondernomen en krijgt de erbarmelijke situatie van de vluchtelingen in ieder geval weer aandacht.'

De actiegroep wil in vier dagen naar Athene rijden. Naar de eilanden, waar het gros van de vluchtelingen zit, gaan ze niet. Dat is niet haalbaar. Ze hebben verschillen organisaties die met de vluchtelingenproblematiek te maken hebben uitgenodigd om samen in Athene - het liefst ook met vluchtelingen - kerstavond te vieren. Op eerste kerstdag zijn deze zelfde organisaties en ook politieke organisaties uitgenodigd voor een soort congres dat 'We gaan ze halen' heeft opgezet. Op tweede kerstdag rijdt de hele stoet sowieso weer richting Nederland, mét of zonder vluchtelingen.