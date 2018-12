Nijmeegse ondernemer na uitspraak: 'Burgemeester Bruls, zullen we koffie drinken?'

'De burgemeester kent mij nog niet, maar ik wil graag een afspraak maken met hem. Een kop koffie drinken', zegt Geyik vandaag. De ondernemer wil de onderlinge verhoudingen goed houden en hoopt dat Bruls op zijn aanbod ingaat.

Zaken voorlopig open

Een week lang zaten de eetgelegenheden en het café van Geyik op slot. De Nijmeegse burgemeester vond dat er sprake was van slecht levensgedrag bij de eigenaar. Na een rechtszaak mogen de zaken nu voorlopig openblijven.

Er loopt nog wel een bezwaarschrift bij de gemeente, pas als die van een reactie is voorzien weet de ondernemer of hij definitief mag openblijven. 'Ik ben niet iemand die verkeerde dingen doet. Ik werk 14 uur per dag', benadrukt Geyik.

Bordjes verdwenen

Inmiddels zijn de bordjes met 'op last van de burgemeester gesloten' verdwenen. Geyik wil zijn ondernemingen langzamerhand weer gaan openen. De deuren van café Het Alternatief aan de In de Betouwstraat, blijven voorlopig op slot. 'Sinds ik die zaak heb, zijn de problemen begonnen', aldus de ondernemer.

De uitspraak van de rechter is opvallend te noemen. Een burgemeester is verplicht een horecavergunning in te trekken als er sprake is van slecht levensgedrag. De rechter vond dat in dit geval onvoldoende onderbouwd. Bruls zegt de uitspraak ondertussen te bestuderen: 'Waarna we onze richting zullen bepalen.'

Of hij ingaat op het verzoek om koffie te komen drinken, is onduidelijk.

