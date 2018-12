Meester Richard stopt na 75.000 kerstbakjes

De afgelopen weken kwamen 3000 kinderen stukjes maken. Donderdag waren de laatste groepen aan de beurt. 'Jongens en meisjes we beginnen daarom met de polonaise!', roept Richard Koers vrolijk door de microfoon in de klas van het Zone College (voormalig AOC Oost) in Twello.

'Eerst ontspannen'

Op muziek van Frans Bauer hossen honderd leerlingen van drie verschillende scholen door de klas. 'De kinderen komen gespannen binnen. Het is belangrijk om ze eerst even te laten ontspannen', legt meester Richard later uit. 'Het werkt zo uitstekend: eerst ontspanning, een grapje en een grolletje en dan stap voor stap maken we het kerststukje. Dan wordt het echt heel mooi vind ik zelf.'

De kinderen genieten zichtbaar. 'Ik vind het heel erg leuk om te doen', zegt een jongen enthousiast. 'Dit bakje maak ik speciaal voor mijn moeder en ik vind het erg goed gelukt', vertelt zijn vriend naast hem zichtbaar trots.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

'Het is mooi geweest'

Maar de moeders moeten het vanaf volgend jaar misschien wel zonder de kerststukjes doen van zoon of dochter. Want Richard stopt er mee. 'Het is mooi geweest.'

Zichtbaar geëmotioneerd vertelt hij dat hij vanwege gezondheidsredenen moet stoppen. 'Vanaf februari ben ik al druk bezig met de voorbereidingen van de kerststukjesactie. De versierselen moeten al besteld worden in China en er gaat enorm veel tijd in zitten', legt hij uit.

Dertig jaar...

Dertig jaar lang en gemiddeld 2500 leerlingen per jaar gaf Richard les. Reken maar uit: dat zijn 75.000 kerstbakjes die zingend de klas hebben verlaten en hebben gepronkt op tafel met kerst.

Dertig jaar lang, dat is minstens 500 keer de polonaise lopen door de klas. En dertig jaar lang foute plaatjes en moppen tappen. Meester Richard gaat het enorm missen, maar hij blijft deze donderdag gewoon zijn vrolijke programma draaien.

Opvolger?

Of een opvolger het stokje van meester Richard overneemt, is nog niet helemaal duidelijk. Het Zone College is er wel mee bezig, want een mooiere PR-stunt voor de groene school is er niet.

Zo trekt de kerstbakjesactie jaarlijks 3000 leerlingen naar de school die hopelijk ook een kijkje komen nemen op de open dagen.