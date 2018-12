Apeldoorn krijgt 'Markthal' op nieuw marktplein

Wethouder Mark Sandmann maakte donderdagmiddag de winnaar bekend door midden op het marktplein een druk op de knop te geven.

'Alle vier de ontwerpen hadden een totaal ander karakter, er viel echt wat te kiezen', zegt hij. 'Met dit aantal stemmen mag ik zeker zeggen dat het plein een breed gedragen nieuwe uitstraling krijgt. Het wordt met recht het Plein van de Stad.'

Bureau West 8

West 8 is vereerd. 'Met de Apeldoornse Markthal hebben we van het grote plein een intieme, groene en aangename verblijfsruimte geprobeerd te maken, waar door toevoeging van een grote houten overkapping in ieder seizoen iets te beleven is.'

Volgens de ontwerpers kan De Markthal gebruikt worden voor de warenmarkt of kermis, maar is hij ook geschikt voor andere evenementen, zoals een ijsbaan of concert.

Het Arnhemse bureau LANDLAB ('Apeldoorns Huuske'), Karres+Brands ('de Pergola') en B+B ('het Bladerdak') maakten de andere ontwerpen.

Kinderen

Bijzonder bij deze verkiezing was dat ook kinderen vanaf 6 jaar mochten stemmen. En dat hebben zeker 3072 kinderen gedaan. Dit is echter geen representatieve uitkomst omdat het doorgeven van de leeftijd niet verplicht was.

Het vervolg

Het winnende ontwerp vormt de basis voor het nieuwe marktplein. Het ontwerp wordt komend jaar door het winnende bureau samen met de gemeente omgezet naar een definitief ontwerp. Daarbij wordt ook gekeken naar de suggesties die Apeldoorners bij het stemmen hebben meegegeven aan het bureau.

Ook wordt er opnieuw gesproken met de stakeholders van het marktplein, zoals de markt en de ondernemers en inwoners rond het plein. In 2020 gaat het plein op de schop; in 2021 kan elke Apeldoorner genieten van een nieuw marktplein.

