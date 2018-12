Business Jump slecht grenzen bij ICER in Ulft

ULFT - Voor het vierde jaar deden scholieren van het Graafschap College mee aan de Business Jump. Samen met collega’s van de Fachhochschule in Bocholt kregen de ondernemers in de dop drie dagen lang les, met een finaledag in het ICER in Ulft als besluit.

'Het is een driedaagse bootcamp voor ondernemerschap, waarbij we mbo-studenten de kans geven om buiten het lesprogramma om hun eigen bedrijf van de grond te krijgen', vertelt Marianne Kock van de organisatie van de Business Jump.

Ondernemers gaven de mbo’ers praktijkles, waarbij dit jaar voor het eerst ook studenten van de Fachhochschule aansloten. 'We hebben verschillende dingen geleerd over hoe het in Duitsland gaat als je producten op de markt wil brengen', vertelt student Rob Hesseling, die het leuk vindt dat ook Duitsers aanwezig waren. Het groepje was Hesseling viel uiteindelijk in de prijzen als het beste idee van de aanwezige Nederlanders.

Prijs voor flexibel stopcontact



Burgemeester Otwin van Dijk van de gemeente Oude IJsselstreek mocht de prijs overhandigen aan Hesselink voor zijn flexibele stopcontact. 'Het is vanuit de ondernemer geredeneerd niet zo slim om met je rug naar de grens te gaan staan', aldus Van Dijk over het belang van de Business Jump. 'Je mist omzet en verdient daardoor minder geld. We laten hier zien dat in contact komen best makkelijk is.'

'Kind niet met badwater weggooien'

Kock hoopt op een vijfde editie: 'Als het aan mij ligt wel, maar uiteindelijk zijn scholen de opdrachtgevers', aldus de organisator. 'Ik zou het jammer vinden om het kind met het badwater weg te gooien. Het loopt als een trein en het wordt elk jaar leuker.'