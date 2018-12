Leerlingen maken Arnhemse wijk schoon in maatschappelijke diensttijd

ARNHEM - De Arnhemse wijk Geitenkamp schoonmaken en alle wijkbewoners een kerstfeest aanbieden. Leerlingen van middelbare school Guido Arnhem vervullen zo vrijdag een deel van hun maatschappelijke diensttijd. De gereformeerde scholengemeenschap is een van de proeftuinen voor de diensttijd, die het kabinet vanaf september volgend jaar wil invoeren.

Jongeren en organisaties experimenteren in bijna 40 projecten in heel het land met activiteiten in onder meer de zorg, sport of cultuur. Zij kijken wat wel en niet werkt en gaan adviseren hoe de maatschappelijke diensttijd er uiteindelijk uit komt te zien.

Leren centraal

Volgens het Rijk, moet leren centraal staan: 'Jongeren leren bij de gekozen projecten nieuwe vaardigheden, maar zeker ook wat ze leuk vinden om te doen. Jongeren die bijvoorbeeld nog niet goed weten wat ze later willen worden, kunnen zo inspiratie opdoen voor hun beroepskeuze.' De Arnhemse school voegt daar aan toe: 'Leerlingen kunnen wat voor een ander betekenen, leren meer mensen kennen en trainen hun sociale vaardigheden. En ze kunnen klasgenoten aansteken met hun enthousiasme en zo een voorbeeldfunctie vervullen voor jongeren die minder vanzelfsprekend meedoen.'

Enige school

GSG Guido Arnhem is de enige school die meedoet aan de proef, die niet tot de schoonmaakactie en het kerstfeest beperkt blijft. Iedere dinsdagmiddag krijgen de leerlingen de kans om in plaats van school de maatschappelijke diensttijd te vervullen. De 95 leerlingen die zich daarvoor hebben aangemeld, kiezen zelf een passend project. 'Dat kan negen maanden lang één project zijn, of drie keer iets anders; alleen of in groepjes', aldus de school. Een coördinator zorgt voor een match tussen de leerlingen en organisatie waar ze hun diensttijd vervullen.

Voor de landelijke proef met tientallen projecten heeft het Rijk 25 miljoen euro beschikbaar gesteld. Die bijdrage loopt vanaf 2021 op naar 100 miljoen.