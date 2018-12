'Raak roetdeeltjes niet aan', gemeente waarschuwt na grote brand Vaassen

Update: Inmiddels is bekend dat de roetdeeltjes niet gevaarlijker zijn dan bij reguliere branden. 'De roetneerslag van de brand in Vaassen heeft niet geleid tot een verhoogd risico voor de volksgezondheid. Er is geen sprake van specifieke bijzondere gevaarlijke stoffen in de roetneerslag', aldus de gemeente Epe.

Bij de brand aan de Radweg kwam veel rook vrij, die wegtrok naar Epe. Tot op zo'n 300 meter afstand van het pand zijn roetdeeltjes neergedwarreld. Als deze op auto's of huizen zijn terechtgekomen, kunnen ze het beste met water worden afgespoeld, schrijft de gemeente Epe op haar website.

Grauw laagje op huis

'Er ligt heel veel roet op de ramen, serre, het dak en de auto's. Het is gewoon vies', zegt Monique Veldkamp terwijl ze in haar tuin aan de Zwarteweg staat. Donderdagochtend zag ze een grauw laagje op haar witte huis.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Restanten brand worden onderzocht

Omwonenden die een moestuin hebben, moeten hun eigen groente en fruit eerst grondig wassen of schillen voor ze de producten opeten. Volgens de gemeente Epe is het RIVM een onderzoek gestart naar de restanten van de brand.

De brandweer was tot in de ochtend bezig met nablussen bij het bedrijf dat rubber grondstoffen produceert. Over de oorzaak van de brand en de omvang van de schade is nog niets bekend. Bij de afgebrande hal is inmiddels een uitgebreide schoonmaakactie gestart.

