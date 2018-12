'Noodvoorraad voor gasoorlog in WOII', unieke collectie blikken in Bevrijdingsmuseum

'Zo heeft mijn vader voor ons gezorgd. Ik heb ze nooit gezien. Ik heb alleen geweten dat ze er waren. Mijn vader heeft het huis zo opgebouwd, echt met het oog op de oorlog. Hij rekende net als in de Eerste Wereldoorlog op een gasoorlog', legt ze uit. 'We hadden een vluchtkelder om ons tegen gas te beschermen.'

'Het is een heel bijzondere collectie die is gevonden op de Kwakkenberg (wijk in Nijmegen, red.) in een huis van een vroegere steenfabrikant', vertelt een gids van het Bevrijdingsmuseum. 'Het is vrij uniek. Het zijn artikelen die ik als kind in de oorlog nooit gezien heb, want het zijn vrij exclusieve conserven, zoals asperges die ik veel en veel later na de oorlog pas gegeten heb.'

