'Ik ben kapotgemaakt nog voordat gekeken is of ik iets fout heb gedaan', zegt 'koningin van de Korenmarkt'

De Arnhemse, die de 'koningin van de Korenmarkt' werd genoemd, is strijdbaar: 'Ik heb dat geld vol vertrouwen geleend en ik weet zéker dat het uit betrouwbare bron komt.' Haar vriend bevestigt dat: 'Ik heb dat geld gewoon eerlijk verdiend en deels uit een erfenis gekregen'.

Zowel de gemeente als het Openbaar Ministerie hebben daar twijfels over. De 66-jarige man is in Spanje al eens aangehouden met 750 kilo cocaïne aan boord van zijn boot. Hij is daarvoor veroordeeld.

Rijk nest

'Maar ik was voor die tijd al een vermogend man', zegt hij. 'Ik kom uit een rijk nest en heb veel geld verdiend met de handel in luxe boten.' Voor de rechter betoogt zijn advocaat dat politie en justitie last hebben van een tunnelvisie. 'Hij heeft ooit drugs getransporteerd, dus zal hij wel bol staan van het criminele geld', zegt advocaat Jan Schadd. 'De gemeente is de kwade genius hierachter.' Dat beoogt ook de Arnhemse.

Foto: Omroep Gelderland

Vier horecazaken gesloten

Omdat de vrouw vier horecazaken bezat werd ze de 'koningin van de Korenmarkt' genoemd. Ze was eigenaar van Madame Touché, Eetcafé Touché (dat eerst Bij Oma heette), Den Koopman en De Barron. Al deze zaken zijn door de gemeente gesloten, omdat er een vermoeden was witwassen.

'Dat gaat er bij mij moeilijk in', zegt haar advocaat Arnout Schadd. 'Het geld dat zij geleend heeft van haar vriend is allemaal keurig op papier gezet en via de bank gegaan. Misschien is ze naïef geweest, maar dat is nog steeds niet strafbaar in Nederland.' De Arnhemse: 'Ik ben kapot gemaakt door de gemeente, nog voordat de rechtszaak is begonnen waarin gekeken moet worden of ik eigenlijk wel iets fout heb gedaan. Maar ik ben al veroordeeld. Ik word door veel mensen met de nek aangekeken.'

Die rechtszaak begon vandaag met een zogeheten regieziting waarin besproken werd welke getuigen de advocaten nog willen horen en wat er nog onderzocht moet worden. Dat is nog veel, dus het gaat zeker nog een half jaar duren voordat verdachten weer voor de rechter staan.

