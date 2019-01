Gelredag 19 januari: Marechausseemuseum, Buren

In het Marechausseemuseum ontdekt u het verleden, het heden en de toekomst van de Marechaussee. Vanaf de oprichting in 1814 tot de moderne en professionele Marechaussee van nu.

In 1612 heeft Maria van Nassau, dochter van Willem van Oranje, opdracht gegeven om een weeshuis te bouwen in Buren. Sinds 1972 is het Marechausseemuseum gevestigd in dit historische pand. De collectie van het museum vertelt het verhaal van de oprichting van het Corps Maréchaussees in 1814 tot het Wapen der Koninklijke Marechaussee van vandaag. Van de Marechaussees te voet en te paard uit de Napoleontische tijd tot de uiterst moderne Marechaussee van nu. In het museum wordt tevens de binding weergegeven tussen het Huis van Oranje, de Oranjestad Buren, het Weeshuis en de Koninklijke Marechaussee.

Tijdens de Gelredag is de toegang tot het Marechausseemuseum van 10.00 uur tot 12.00 uur gratis. Het museum is recent helemaal opnieuw ingericht en voldoet nu volledig aan de eisen van deze tijd. Een militair vertelt drie keer een persoonlijk verhaal over zijn ervaringen en aansluitend neemt een deskundige gids de bezoekers mee op een ontdekkingstocht door het museum.