Gelredag 12 januari: Eusebiuskerk, Arnhem

Het wordt een bijzonder jaar voor de Eusebiuskerk in het centrum van Arnhem. De toren gaat na jaren volledig uit de steigers, maar een nieuw project staat al in de startblokken. In 2019 ondergaat de kerkzaal een metamorfose. Er wordt een aantal bouwkundige ingrepen gedaan in verband de vaste historische presentatie over de Gelderse geschiedenis.

Dat betekent dat allereerst het praalgraf van hertog Karel van Gelre terug gaat naar de historische plek in het koor midden in de Eusebiuskerk. Maar ook het harnas van hertog Karel verdient een opknapbeurt. Dit is de originele wapenuitrusting van de grote Gelderse vorst. Het zestiende-eeuwse harnas is uniek. Het is het oudste nog volledig in tact gebleven harnas (ca. 1530) in Nederland. Het prijkt al eeuwen boven het praalgraf van de hertog in een houten baldakijn. Arnhemmers noemen het dan ook ‘de man in het kastje’.

Vanmorgen starten we de crowdfunding voor de restauratie van het harnas van hertog Karel. Er is 20.000 euro nodig. Bezoekers kunnen tussen 10.00 uur en 12.00 uur gratis de kerkzaal in en het praalgraf en het harnas bewonderen. Anneke van de Griend zal op de haar kenmerkende wijze optreden als gids. Conservator Jeroen Punt van het Nationaal Militair Museum vertelt over de uniciteit van het harnas. Maar natuurlijk moeten we ook geld inzamelen voor de restauratie.

De Ridders zullen samen met gedeputeerde Josan Meijers het startschot geven voor de crowdfunding met een heuse veiling. Ze stellen een aantal dvd-boxen van de televisieserie Ridders van Gelre en Het Geheim van de Hertogin beschikbaar, maar ook enkele originele rekwisieten uit de televisieseries. Er zal een hoogwerker in de kerk staan waar de hoogste bieders mee omhoog mogen om het harnas van dichtbij te bekijken. En de glazen balkons in de kerktoren zijn met de lift te bezoeken onder leiding van een gids. Dit kost vijf euro per persoon en ook deze opbrengst komt ten goede aan de restauratie. De jonge beiaardier Bob van der Linde is aanwezig voor een speciaal concert op het carillon van de Eusebius.

Kortom, een prachtige Gelredag om het nieuwe jaar goed te beginnen. Een nieuwjaarsreceptie waarbij we meteen het unieke harnas van hertog Karel voor toekomstige generaties helpen behouden.