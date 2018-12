Betaalbare alternatieven voor opgeheven buurtbus

BENEDEN-LEEUWEN - De buurtbus in de gemeente West Maas en Waal stopt vanaf 1 januari. De dorpen aan de Maas zullen daardoor slechter bereikbaar zijn. De gemeente West Maas en Waal werkt aan verschillende alternatieven voor haalbaar en betaalbaar vervoer voor de dorpen aan de Maas. Dit is mogelijk dankzij een subsidie van Provincie Gelderland. Sommige alternatieven zijn nog in de opstartfase.

Wethouder Ans Mol: ‘Wij vinden het als gemeente heel belangrijk dat inwoners zonder eigen vervoer toch mobiel zijn en blijven. Daarom zijn wij erg blij met de subsidie zodat inwoners vanaf januari verschillende mogelijkheden hebben voor vervoer. De inwoner kiest welke optie het beste past’.

Diverse alternatieven vanaf nieuwe jaar

De buurtbus is door te weinig reizigers onrendabel geworden. Op dit moment zijn er een aantal alternatieven voor onze inwoners. Het project AutoMobiel, een ‘marktplaats’ voor de vraag naar mobiliteit en het aanbod van vrijwilligers die met hun eigen auto mensen vervoeren tegen een kleine onkostenvergoeding. Daarnaast is er het SLAGbusje in Alphen en een dorpsauto in Appeltern. De gemeente is in gesprek om ook in Maasbommel een dorpsauto in te zetten. Verder kunnen inwoners gebruik maken van de regiotaxi en de belbus. In elk dorp is één halte waar de belbus naar toe rijdt. In Dreumel, Appeltern en Beneden-Leeuwen zijn twee haltes.