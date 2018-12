De Gier strijdbaar voor Twente-uit

NIJMEGEN - NEC-trainer Jack de Gier is heel strijdbaar voor de laatste wedstrijd van het jaar uit tegen FC Twente.

"Er zijn wel wat woorden gevallen. Twente uit is een mooie wedstrijd. Een uitverkocht huis voor twee eredivisieclubs die in de Keuken Kampioen Divisie spelen. Er staan meer teams op een plek waar ik had willen staan, maar daar kijken we niet naar, maar naar hoe we de wedstrijd kunnen winnen. Dat willen we heel graag en dat gaan we dan ook doen", klinkt het strijdbaar.

"Oliver Zelenika hebben we gisteren getest, maar hij is nog niet honderd procent. En alles onder de honderd procent is niet goed genoeg, dus dan kan hij niet mee. Randy Wolters traint wel weer mee, maar nog wel buiten de duels. Richting trainingskamp na de winterstop dan zal hij steeds meer aansluiten. Hij is hier niet alleen gekomen als gangmaker, maar ook voor de positie waar hij speelt. Een belangrijke jongen voor de groep, daarom hebben we ook gevraagd of hij wat meer momenten hier kon zijn."

Afgelopen zondag hebben fans van NEC een doodskist bij De Goffert gezet. "Er zijn heel veel signalen dat mensen ontevreden zijn en dat is ook logisch met de positie op de ranglijst. Ik ben hier om te zorgen dat we daaruit komen. Ik focus mij op het team, dat is mijn taak. Alles wat erom heen gebeurt, daar kan ik niet zoveel mee."