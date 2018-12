Eindelijk een oplossing voor het fileprobleem in Ede

EDE - Na jaren plannen maken en rechtszaken voeren ligt er eindelijk een definitief plan voor de Parklaan in Ede. Die weg moet ervoor zorgen dat Ede-Oost met de A12 wordt verbonden, zodat er een einde komt aan het fileleed.

De gemeente heeft de plannen voor de Parklaan zo gewijzigd dat alle bezwaarmakers, de Samenwerkende Milieugroepen Ede en de Gelderse Natuur en Milieufederatie hebben beloofd hun bezwaren te laten varen.

Compromis

In 2005 protesteerden Edenaren met spandoeken tegen het plan voor de Parklaan; een vierbaansweg waar 80 kilometer per uur kan worden gereden. Nu, 13 jaar later, is er een compromis tussen diezelfde actievoerders en de gemeente.

Er komt een dubbele weg (één rijstrook per richting) en een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Van de 500 bomen worden er slechts 100 gekapt en elders herplant. Er komen geen stoplichten, maar rotondes en fietsers hebben overal voorrang. Sluipverkeer wordt zoveel mogelijk voorkomen.

'Oplossing noodzakelijk'

Wethouder Peter de Pater wilde vooral een oplossing voor het fileleed. 'Als je je hoofd uit het raam van het gemeentehuis stak dan hoorde je Ede zuchten om een oplossing', zegt hij gekscherend.

Dat er een oplossing moest komen dat zagen de bezwaarmakers, bewoners en milieuorganisaties ook wel. Maar niet ten koste van de leefomgeving.

2021 rijklaar

'Stel dat na een aantal jaren blijkt dat die twee keer twee rijstroken toch nodig zijn, dan zullen ze er komen', legt De Pater uit. 'Maar, zo hebben we met de bezwaarmakers afgesproken, pas als de reistijd twee keer zo lang is.'

De bezwaarmakers moeten daar nog niet aan denken. Zij hopen dat door mensen uit de auto te krijgen in de toekomst geen extra asfalt nodig is.

Als de gemeenteraad op 31 januari akkoord is, dan zullen de bezwaarmakers hun rechtszaak bij de Raad van State intrekken. Voor de weg is 65 miljoen begroot. De gemeente hoopt dat hij in 2021 klaar is.

Zo gaat de Parklaan eruitzien:

Kaartje 1 (pdf)

Kaartje 2 (pdf)