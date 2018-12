BIEBlab Ruurlo krijgt vervolg als BIEBlab Kunstwijs

EIBERGEN - De in november zo succesvol gestarte pilot BIEBlab in Eibergen en Ruurlo (waarbij kinderen kennis konden maken met allerlei 21e eeuwse vaardigheden) krijgt een vervolg. In samenwerking met ‘Muziek & Kunstwijs’ worden er vanaf januari diverse activiteiten georganiseerd onder de noemer BIEBlab Kunstwijs. De eerste keer (2 januari, 15.00-17.30 uur) staat in het teken van 21e eeuwse vaardigheden.

In de Bibliotheek Eibergen is sinds de afgelopen zomer het BIEBlab omgedoopt in BIEBlab Kunstwijs. In ‘Muziek & Kunstwijs’ werd een prima partner gevonden. Het afgelopen halve jaar draaide in deze vestiging een prachtig gecombineerd maandelijks programma. Dat wordt nu in Eibergen én Ruurlo uitgebreid naar twee keer per maand. De ene keer draagt Muziek & Kunstwijs zorg voor de uitvoering, de andere keer de Bibliotheek.



'We zijn blij met zo’n fijne samenwerkingspartner, die een uitgebreid netwerk heeft', aldus manager dienstverlening Lynn Karsijns. ‘Muziek en Kunstwijs’ organiseert bijvoorbeeld activiteiten als Stopmotionfilmpjes maken, Bewegend Blikje Bouwen en Fotografie. 'En naast deze activiteiten kunnen kinderen ook kennismaken met robotica, virtual reality, 3D printen of programmeren', aldus Karsijns.



BIEBlab Kunstwijs gaat gebruikmaken van ‘Het Lokaal’, de vergaderruimte in de Bibliotheek Ruurlo, die ook gebruikt kan worden om bijvoorbeeld rustig te studeren of om films te bekijken van filmhuis CineBreng.

In de Bibliotheek Ruurlo liggen boekenleggers met het programma voor de zomervakantie. Deelnemers kunnen een strippenkaart (à €10,00) kopen voor vijf zelf te kiezen woensdagen. Eén woensdag deelnemen kan natuurlijk ook, de kosten zijn dan €2,50. De strippenkaarten (en losse kaarten) zijn te koop in de Bibliotheek Ruurlo, tegen gepaste betaling. Op de site van de Bibliotheek Oost-Achterhoek is meer informatie te vinden over BIEBlab Kunstwijs en over alle activiteiten.