Voormalig mestverwerker Orgamebo blij met groen licht voor nieuw bedrijfsplan

KAPEL AVEZAATH BUREN - Orgamebo in Kapel-Avezaath kan verder met de plannen voor handel in mest. Het bedrijf moest eerder dit jaar stoppen met mestverwerking aan de Burensestraat, mede omdat omwonenden hadden geklaagd over onder meer stankoverlast. De gemeenteraad van Buren is deze week akkoord gegaan met het nieuwe bedrijfsplan.

'De mestverwerking stuitte op veel weerstand in de buurt, en daarmee zijn we dan ook gestopt. De handelsactiviteiten die we willen ontplooien geven veel minder overlast.', zegt Orgamebo-eigenaar Willem Bos. 'En een gezond transportbedrijf heeft zijn wagens zoveel mogelijk op de weg. We verwachten dat de buurt er in dat opzicht echt op vooruit gaat.'

'Geen opslag natte mest'

De Burense gemeenteraad boog zich in september ook al over het plan, maar vond toen dat er meer onderzoek gedaan moest worden. Een meerderheid heeft nu ingestemd met het voorstel van Orgamebo, maar heeft daar wel voorwaarden aan verbonden. Zo willen ze geen opslag van natte mest en maximaal 1560 vrachtwagenritten per jaar.

'Snel vergunning aanvragen'

Orgamebo wil zo snel mogelijk een vergunningsaanvraag indienen. Willem Bos: 'We hebben hier wel twintig gezinnen waar brood op tafel moet blijven komen. Ook voor hen is dit een heel belangrijke stap, zo net voor de kerst. We kunnen de toekomst weer met vertrouwen tegemoet zien.'

