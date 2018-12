Brand Kesteren waarschijnlijk ontstaan in de verlichting, schade tientallen miljoenen euro's

KESTEREN - De enorme brand die vrijdag 14 december woedde in een bedrijfspand in Kesteren, is vermoedelijk ontstaan in de verlichting. Dat zegt eigenaar Henk Roodbeen van Van Soest Coldstores. Van de fabriek bleef door de brand niet veel over.

'Het onderzoek heeft geen directe oorzaak kunnen bevestigen maar het is waarschijnlijk de verlichting geweest,' aldus Roodbeen. 'De schade is fors. We hebben het over tientallen miljoenen euro's.'

Het afgebrande bedrijfspand was relatief nieuw. 'Het stond er pas anderhalf jaar en het voldeed aan alle eisen. We weten niet precies wat er is gebeurd.'

'Back on track'

Ondanks de enorme tegenslag kan Roodbeen voor een groot deel doorgaan met zijn werkzaamheden. 'Het pand was gebouwd om onze capaciteit uit te kunnen breiden maar we zaten nog niet aan de top. In onze oude fabriek kunnen we voor 80 procent de vraag opvangen. We zijn back on track.'

Over 20 weken nieuwe fabriek

Het puin dat de brand heeft achtergelaten moet volgens Roodbeen voor de kerst zijn opgeruimd. 'Dat is ons beloofd. Daarna gaan we ons richten op een nieuw pand. Omdat de vloer niet beschadigd is, kunnen we weer gaan opbouwen. Over twintig weken hopen we een nieuwe fabriek te kunnen openen.'

