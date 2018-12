Burgemeester Nijmegen teruggefloten door rechter: gesloten horecazaken moeten weer open

NIJMEGEN - De horeca-gelegenheden van ondernemer Adem Geyik uit Nijmegen mogen voorlopig weer open. Burgemeester Bruls sloot vier van zijn zaken eerder wegens slecht levensgedrag. De rechter oordeelt dat de gemeente niet goed heeft kunnen onderbouwen waarom daar sprake van is.

De ondernemer runt drie kebabzaken (in de Bloemerstraat en aan Plein '44) en café Het Alternatief in de In de Betouwstraat. Burgemeester Bruls trok voor alle vier de zaken de horecavergunning in. Met de uitspraak van de rechter is een zogenoemde voorlopige voorziening getroffen. Geyik is daar blij mee, aangezien de sluiting zowel een emotionele als financiële strop betekende.

Bij de gemeente Nijmegen loopt nu een bezwaarschrift van de ondernemer. Tot zes weken nadat daar een besluit over is genomen mogen de zaken in ieder geval open blijven. Ook de A4'tjes met de tekst 'dit pand is op last van de burgemeester gesloten', moeten worden verwijderd.

Tegenvaller

De uitspraak is een flinke tegenvaller voor de burgemeester. Steeds vaker maakt hij gebruik van zijn bevoegdheid om horeca-gelegenheden te sluiten vanwege slecht levensgedrag. In dit geval is dat waarschijnlijk te voorbarig geweest.

In mei van dit jaar kreeg Geyik nog een vergunning voor café Het Alternatief. Toen kon er dus geen sprake zijn van slecht levensgedrag, zo zegt de rechter. Want dan had de vergunning niet mogen worden verleend. Dus is de vraag wat er tussen mei 2018 tot het moment van de sluiting is gebeurd. Te weinig voor een sluiting, meent de rechter.

Eerdere veroordeling niet relevant

Ook de juristen van de gemeente Nijmegen konden afgelopen maandag, tijdens de zaak, niet goed duidelijk maken wat de reden was om de zaken te sluiten. Er werd teruggevallen op het verleden van de ondernemer. Zo werd er ooit een taser in zijn zaak gevonden, was Geyik betrokken bij incidenten in Duitsland en werd hij eerder veroordeeld. Niet relevant, zo zegt de rechter. Het gebeurde immers allemaal voor mei 2018, toen Geyik nog gewoon een vergunning kreeg.

Enkel twee controles tussen mei 2018 en nu houden stand. Zo werd er in een van de zaken alcohol geschonken aan iemand van 18 jaar, zonder om legitimatie te vragen. Daarnaast was er tijdens een controle bij café Het Alternatief geen leidinggevende aanwezig. Ook over die twee controles heeft de rechter twijfels. Want in beide gevallen ging niet meneer Geyik, maar zijn personeel in de fout.

De burgemeester reageert zakelijk op de uitspraak. 'Ik respecteer de uitspraak uiteraard. We bestuderen nu de argumentatie van de rechter, waarna we onze richting zullen bepalen.'

