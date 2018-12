Bossaerts heeft alle begrip voor onvrede bij fans NEC

NIJMEGEN - Mathias Bossaerts kan de onvrede bij de fans van NEC heel goed begrijpen.

"Ik vind het terecht, want als je ziet welke spelers er in de kleedkamer zitten, moet je ook kritisch zijn", constateert de Belgische verdediger. "Ik kan het wel begrijpen, ja. Maar nu FC Twente, een hele mooie wedstrijd in een mooi, vol stadion. Ik hoop dat er veel supporters mee gaan om ons te steunen en we gaan ons best doen om 2018 goed af te sluiten. En voor volgend jaar moeten we gewoon knallen in 2019."

"We hebben de kwaliteit en de selectie om bovenin mee te draaien, dan is het pijnlijk dat we nu elfde staan. We werken er elke week hard aan op de training om het vrijdag zo goed mogelijk te doen. We kijken ook heel veel beelden om te zien wat er beter moet. Maar het zit gewoon tegen. Het is al meerdere wedstrijden zo dat we weinig kansen weggeven, maar als we wat weggeven, is het wel gelijk kassa."