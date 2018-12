Fränkel hoopt op zege De Graafschap

DOETINCHEM - Purrel Fränkel is door een aantal kleine blessures mogelijk bezig aan zijn laatste seizoen als voetballer. In aanloop naar de Gelderse derby gaat de 42-jarige verdediger van hoofdklasser DUNO uit Doorwerth in op zijn legendarische doelpunt tegen Vitesse, de derby en het naderende einde van zijn carrière.

'De ene blessure komt na de andere', vertelt verdediger Fränkel. 'Dat is voor mij ook een beetje een teken dat mijn lichaam er steeds meer moeite mee krijgt. Je moet altijd luisteren naar je lichaam, dus het aankomende halfjaar ga ik aankijken hoe het fysiek gaat. Als het blijft sukkelen, dan zit de kans er wel in dat ik stop.'

De afgelopen zes jaar maakte Fränkel de opmars van de vierde klasse naar de hoofdklasse mee in Doorwerth. 'Ik vraag me zelf soms ook af hoe ik dat doe en waar ik die energie vandaan haal', aldus de oud-verdediger van De Graafschap. 'Als je voetballen leuk vindt en je kan nog met plezier voetballen, dan komt de rest vanzelf wel.'

Legendarische goal

De legendarische goal van Fränkel tijdens de 0-2 overwinning in het GelreDome staat bij menig Superboer op het netvlies gebrand. Hij kon die zomer al naar Doetinchem terugkeren, maar door financiële redenen werd het de winter. Zijn eerste invalbeurt bekroonde hij met de openingstreffer tegen zijn oud-werkgever. 'Het was ongeloof, blijdschap, een stukje wrok ook natuurlijk', zegt de veteraan over zijn uitbundige manier van juichen en de emotie die loskwam. 'Ik werd bij Vitesse bewust geboycot. Ik vond het niet eerlijk hoe dat is gelopen', vertelt de verdediger, die moet lachen als hij eraan terugdenkt: 'Het was een van de mooiste momenten uit mijn carrière.'



Mentale kracht De Graafschap

Zondag wacht na een kleine drie jaar weer een editie van de Gelderse derby, waar De Graafschap na zes wedstrijden weer hoopt te winnen. 'Een wedstrijd op zich', stelt Fränkel, die denkt dat de 8-0 nederlaag in Amsterdam niet in de koude kleren gaat zitten. 'Ik heb ook met grote cijfers verloren van Ajax en dat krenkt je. Je bent profvoetballer en als het niveauverschil dan zo groot is, ik ging soms twijfelen of ik wel wat te zoeken had op dat niveau. Mentaal doet dat wat met je, maar als profvoetballer moet je ook sterk zijn. Ik hoop dat ze dat zondag doen.'