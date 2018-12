Natuurtoerist Theo blogt: Natuur is hard

Het is de tijd om terug te blikken, lijstjes te maken en goede voornemens af te stoffen. De voorbereidingen worden getroffen voor de Kerst. Wordt het een diner met wild, kalkoen (kan je al geen wild meer noemen) of toch meer duurzaam, de vega-variant? Terugblikkend kan ik stellen dat ik met veel verbazing en afgrijzen dit jaar de discussie rondom de Oostvaardersplassen heb gevolgd. Met in het achterhoofd de duizenden herten en zwijnen die in onze provincie worden bejaagd.

De sentimenten en onbegrip rondom deze vorm van natuurbeheer in de Oostvaardersplassen, het ‘eigen-rechter-spelen’ van enkele individuen, de immer voortdurende discussie tussen de systeem- en ontwikkel-bioloog, de vogelaar, de plantenliefhebber en de N2000-hardliners (zeg maar de status-quo-vasthouders), het onvermogen van de overheid om doortastend te handelen en het niet willen zien wat er zich in de natuur werkelijk afspeelt. Met als resultaat dat deze winter zo’n 1800 herten worden afgeschoten. Gezonde dieren, in de kracht van hun leven, weggerukt uit een goed functionerend ecosysteem aldus diverse onderzoeken en experts. En dan is de wolf nog niet eens gearriveerd.

Het lot

Zo’n bijzonder gebied als de Oostvaardersplassen hebben we niet in Gelderland. Dat kan ook niet want een dergelijke vorm van natuurbeheer laat zich niet verweven met bijvoorbeeld landbouw of wonen. En dus moeten we de wildstand in toom houden en reguleren. Maar ook onder onze ogen spelen zich vergelijkbare taferelen af.

Bij wat langer aanhoudende vorst kan bijvoorbeeld de ijsvogel niet meer bij z’n vis komen en zal eveneens omkomen van de honger. Het is het lot van nagenoeg alle dieren, groot en klein, om ons heen. Ook de planten hebben met dezelfde kracht en macht te maken. Het natuurlijk voedselaanbod stuurt, wikt en beschikt.

Voor wie daar oog voor heeft, tegelijkertijd een prachtig theater van leven en dood. Theo de Bruin

Kwetsbare balans

Deze zomer hadden de zwijnen het zwaar tijdens de hitte en droogte. Zij haalden het nieuws maar achter deze dieren geen ellende schuil voor de gehele natuur. Tot opluchting van velen zijn grote branden uitgebleven zoals die in de droge, mediterrane klimaatzone van Californië verwoestend hebben huisgehouden.

Kortom, de natuur is ontzettend hard. Voor wie daar oog voor heeft, tegelijkertijd een prachtig theater van leven en dood. Een fascinerend systeem waarbij de omgevallen boom of het kadaver van het dier, voedsel is voor nieuw leven. Daarin zijn we als mens een belangrijke schakel. Deze kwetsbare balans goed bewaken is de uitdaging voor de komende jaren en mijn goede voornemen. Voor 2019 wens ik iedereen heel veel bijzondere en indringende natuurbeleving toe.

Theo de Bruin is zelf enthousiast natuurtoerist, maar is daarnaast ook beroepsmatig raadgever Toerisme, Recreatie en Vrijetijdseconomie voor verschillende (natuur)organisaties.