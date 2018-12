Kwart minder WW-uitkeringen in Achterhoek

WINTERSWIJK - Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek lag eind november bijna een kwart lager dan een jaar eerder. Opvallend is dat de daling in Winterswijk achterblijft bij de andere gemeenten.

'De omvang van de WW daalde over het afgelopen jaar in alle sectoren', zo laat het UWV weten, de organisatie ziet met name een daling in de detailhandel. 'In de Achterhoek is het aantal WW-uitkeringen van mensen die in het grootwinkelbedrijf hebben gewerkt 33,5% lager dan een jaar geleden. Van de overige detailhandel is de WW zelfs 36,7% lager dan een jaar geleden. Daarmee daalde de WW in de detailhandel aanmerkelijk sterker dan het regionale gemiddelde van alle sectoren.'



Opvallend is dat de daling in het aantal WW-uitkeringen in Winterswijk (-12,5%) dit jaar achterblijft bij het gemiddelde van de Achterhoek (-24,9%). Over de afgelopen maand steeg het aantal WW-uitkeringen in Winterswijk zelfs met 6%.

In totaal ontvingen 3930 personen in de regio eind november een WW-uitkering, 1306 minder dan eind november 2017.