Marco van Duin weer in het doel bij NEC

NIJMEGEN - Marco van Duin staat vrijdagavond opnieuw onder de lat bij NEC in de uitwedstrijd tegen FC Twente.

De Kroaat Oliver Zelenika werd woensdag getest, maar bleek nog niet fit genoeg. Joey van den Berg (foto) is er niet bij. De middenvelder zit de laatste wedstrijd van zijn schorsing uit. Ook de geblesseerden Norbert Alblas, Tom Overtoom en Frank Sturing ontbreken in Enschede. Randy Wolters is terug op de training na zijn knie-operatie vier maanden geleden, maar is nog lang niet speelklaar. Josef Kvida wordt mogelijk gepasseerd. Guus Joppen zou dan voor hem in het elftal komen.

NEC heeft al veel ellende meegemaakt dit seizoen. Maar drie keer op rij verliezen in de competitie gebeurde nog niet. En dat moeten de Nijmegenaren na nederlagen tegen FC Den Bosch uit (3-2) en MVV thuis (0-1) zien te voorkomen in de uitwedstrijd tegen FC Twente. NEC verloor al wel zeven competitieduels en is afgezakt naar een beschamende elfde plaats in de eerste divisie.

Vermoedelijke opstelling: Van Duin; Joppen, Van Eijden, Bossaerts, Sanniez; Dijkstra, Achahbar, Labylle; Okita, Braken, Darri.