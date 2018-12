Succesformule van Loud en New in Harreveld smaakt naar meer

LICHTENVOORDE - Er is lang nagenoten van het succes van de tweede editie van Loud and New, afgelopen jaarwisseling. Maar de organisatie wil tijdens de derde editie nog verder uitpakken. Het succes smaakt naar meer en dat gaan ze tijdens de komende jaarwisseling laten zien. Het evenement in Harreveld is inmiddels al een een begrip in Harreveld en omstreken, maar de organisatie hoopt op bezoekers uit de hele regio.

Op het terrein aan de Varsseveldseweg tussen Harreveld en Lichtenvoorde wordt een heel festival uit de grond gestampt met een grote feesttent, foodtrucks, een kampvuur en natuurlijk de bekende veertig carbidbussen op een rij. 'Wij willen iedereen, jong en oud, een leuke jaarwisseling bezorgen tijdens Loud and New. Op één festivalterrein bieden we een heel divers programma voor alle leeftijden in combinatie met lekker eten en drinken. Zowel binnen in de tent als buiten bij het vuurtje. De combinatie van deze elementen maakt dat Loud and New de bezoeker een echt festivalgevoel in de winter krijgt', aldus organisator Stijn Hogenkamp.

Op oudejaarsdag begint Loud and New om 12.00 uur met carbidschieten en vanaf 13.00 uur is er livemuziek te horen van The Ugly Twins, Hard Candy en Slagerij Wolters. Om 19.00 uur is er een korte pauze om vervolgens vanaf 22.30 uur weer verder te gaan met een countdownshow bij het kampvuur met muziek van Mart Hillen. De jaarwisseling wordt feestelijk ingeluid met een vuurwerkshow. Aansluitend gaat het muziekprogramma verder met The Sjefs, King Boogie, Pim Pam Pompen, de Thom & Jerry Show en DJ Team Bas Vol Gas & Domi Bling.

Het volledige programma is hier te bekijken: Facebook.com/LoudenNew.