De Stofwolk pakt uit met extra uitdagend parcours

EIBERGEN - Het is ieder jaar weer een gezellige boel: de traditionele Kerstcross van wielervereniging De Stofwolk. Soms zijn er zelfs meerdere categorieën tegelijk te vinden op het parcours. Maar dat wil niet zeggen dat er niet op het scherpst van de snede wordt gestreden. 'De Kerstcross is uitgegroeid tot een klassieker en die wil elke wielrenner wel op zijn of haar naam hebben', zegt Fred de Kinkelder van De Stofwolk. Behalve met een cyclecrosser kunnen de renners ook meedoen met een mountainbike.

De Kerstcross werd circa een kwart eeuw geleden in het leven geroepen omdat er normaal gesproken in deze tijd van het jaar voor wielrenners weinig valt te beleven. In die 25 jaar is het uitgegroeid tot een begrip in wielerland. 'Dat is ook de reden waarom de deelnemers niet alleen vanuit de Achterhoek en Twente, maar zelfs ook andere delen van het land op Tweede Kerstdag naar ons parcours op sportpark De Bijenkamp afreizen', vertelt Arjan Ribbers, een van de organisatoren.

Sinds enkele jaren wordt de wedstrijd verreden op het enkele jaren oude parcours van de organiserende vereniging. Een parcours overigens dat voortdurend wordt verbeterd. Waardoor de deelnemers steeds uitdagendere hindernissen voor de wielen krijgen. 'De uitdaging wordt zodoende ieder jaar groter', aldus Fred de Kinkelder, sinds jaar en dag een van de stuwende krachten achter het evenement.

Hindernissen

De wedstrijd speelt zich volgens Stofwolk-voorzitter Dennis Rondeel voornamelijk af op het op het eigen parcours van De Stofwolk. Sinds enkele jaren heeft de vereniging een nieuw clubhuis en is de asfaltbaan gerenoveerd. 'We hebben intussen de beschikking over een multifunctioneel parcours voor zowel veldrijders als mountainbikers. Meerdere van die hindernissen zitten ook in het parcours van de Kerstcross.'

Open kampioenschap

Het gaat overigens om een 'open kampioenschap'. 'Wat wil zeggen dat iedereen mag meedoen. Niet alleen wielrenners met een licentie, maar ook recreanten die het gewoon leuk vinden om eens met elkaar de degens te kruisen', aldus De Kinkelder.

Er staan meerdere categorieën aan de start. Om 10.00 uur is het eerst de beurt aan de jeugdcategorieën. De eliterenners, beloften, junioren en amateurs starten om 11.00 uur, waarna drie minuten later het startschot valt voor de nieuwelingen, masters 40 en 50+, dames en recreanten.