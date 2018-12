Deugt Arnhemse radicaliseringsaanpak? Dat wordt straks onafhankelijk onderzocht

Er komt een externe evaluatie van de radicaliseringsaanpak in Arnhem. Dat heeft burgemeester Ahmed Marcouch woensdagavond beloofd tijdens een debat in de gemeenteraad dat ging over de radicaliseringsaanpak in de stad.

Aanleiding voor het debat was berichtgeving van Omroep Gelderland: er is te veel aandacht voor veiligheid en te weinig voor preventie op radicalisering. Ook zijn niet alle plannen in de radicaliseringsaanpak uitgevoerd, terwijl hier wel geld voor ontvangen is vanuit het Rijk.

'Niet alles gebeurt wat moet gebeuren'

Deze week bleek dat 100.000 euro van de 400.000 euro versterkingsgelden die Arnhem ontving nog niet is uitgegeven. 'Dat lijkt me een duidelijke aanwijzing dat niet alles gebeurt wat moet gebeuren', zegt SP-raadslid Gerrie Elfrink. Hij is initiatiefnemer van het debat.

Elfrink verweet de burgemeester dat onderzoek van Omroep Gelderland nodig was om de kritiek boven tafel te krijgen, terwijl de burgemeester de raad goed zou moeten informeren.

Hij diende daarop een motie in om een extern bureau de radicaliseringsaanpak te laten evalueren. Die motie werd afgewezen, maar burgemeester Marcouch zegde de raad toe dat zij volgend jaar een externe evaluatie zal ontvangen.

Haarvaten

Tijdens het debat gaf Marcouch toe dat de gemeente minder diep in de haarvaten zit dan eerder werd beweerd. Hij bevestigde de bevinding van Omroep Gelderland dat een strategisch netwerk dat in 2016 werd opgezet met professionals en wijkgenoten al ruim anderhalf jaar niet meer bestaat en is 'mislukt'.

Dit, terwijl het netwerk ten minste vier jaar zou fungeren als de ‘oren en ogen van de stad’. De burgemeester zei dat een nieuw netwerk van ouders en buurtbewoners inmiddels in de maak is.

Scholen

Marcouch beloofde verder dat hij opnieuw zal kijken naar de samenwerking met scholen en volgend jaar opnieuw met hen om de tafel gaat. 'Scholen zijn erg belangrijk in de radicaliseringsaanpak', zei hij nogmaals. Uit een rondgang van Omroep Gelderland bleek eerder dat sommige scholen in Arnhem niet of nauwelijks zijn getraind in het herkennen van radicalisering bij hun scholieren.

D66 maakte zelf een rondje langs Arnhemse scholen om te achterhalen of zij naar hun mening voldoende worden betrokken in de radicaliseringsaanpak. Daaruit kwam dat de gemeente met lang niet alle scholen contact heeft gehad, terwijl hier in 2016 wel mee was begonnen.

'Werk in uitvoering'

De burgemeester ging in op de kritiek, maar zei ook dat de radicaliseringsaanpak 'werk in uitvoering' is. 'De aanpak is nooit af en die moeten we continu verbeteren.'

Hij verwierp de voornaamste kritiek: dat de stad onvoldoende inzet op preventie. 'Onze hele aanpak gaat om preventie. We staan schouder aan schouder met ouders, we werken samen met wijkagenten, jongerenwerkers en professionals om te voorkomen dat jongeren afglijden en uiteindelijk in het repressieve kader terechtkomen.'

Wanneer de gemeenteraad de externe evaluatie van de aanpak zal ontvangen is nog niet bekend.

