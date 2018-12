René stookt deels voor de mussen, en daar betaalt hij volgend jaar nog meer voor

ZUTPHEN - 'Het is hier heel tochtig allemaal, in de oude stijl van de jaren 60', vertelt René ('liever geen achternaam'). Hij woont in een appartementencomplex uit Zutphen, voorzien van gashaard die hij moet opstoken om zijn huis warm te krijgen.

Een deel van die warmte gaat vervolgens naar de vogels. 'In de keuken heb ik nog allemaal enkel glas. Vooral met zo'n gashaard weet je niet hoeveel graden het wordt. Het ene moment moet je 'm kouder zetten en dan weer warmer...

Hij betaalt zo'n 400 euro kale huur, energie komt daar nog bij. Vanaf 1 januari wordt dat nog duurder. 'Ik schrik daar wel van', zegt René. Hij denkt dat het 10 tot 15 euro duurder wordt, in de maand. 'Ik ben bang dat ik daardoor in de financiële problemen kom. Ik heb mijn fitness al moeten opzeggen omdat het anders onbetaalbaar wordt.'

Hij vindt dat woningcorporatie Ieder1 meer werk moet maken van het isoleren van zijn huis. 'Ik zou willen dat ze minimaal dubbel glas gaan aanleggen.' Daarover is al contact geweest met Ieder1, maar het glas is nog niet vervangen.

In de gemeenteraad van Zutphen heeft de SP vragen gesteld over het isoleren van huizen door Ieder1. De wethouder heeft daarop toegezegd om bij de woningcorporatie te informeren hoe het ervoor staat.

Volop aan het isoleren

Michael Haase van woonbedrijf Ieder1 erkent dat de toenemende energiekosten een punt van zorg zijn. 'Dat is zeker vervelend, vooral natuurlijk voor mensen die het al niet heel breed hebben.'

Ieder1 verhuurt veel huizen die kort na de oorlog zijn gebouwd. 'De isolatie daarvan is vaak niet heel goed. We hechten dan ook veel belang aan het isoleren van die woningen. Daar zijn we volop mee bezig, maar we kunnen het simpelweg niet in één keer. We hebben hier een integrale planningen voor en in 2022 moeten alle woningen energielabel B hebben.'

Belasting vanuit Den Haag

Volgens Haase maakt de landelijke overheid het ook niet gemakkelijk om sneller te werken. 'We hebben te maken met de verhuurdersheffing, een soort belasting die wij aan Den Haag moeten betalen. Er gaat tegenwoordig een behoorlijk deel van de huur op aan die heffing en dat remt ook de mogelijkheid om woningen in een hoog tempo te isoleren.'

Haase zegt dat Ieder1 de huurders nog wel op een andere manier tegemoet komt: 'We voeren al een paar jaar geen huurverhoging door, maar alleen een inflatiecorrectie. Zo proberen we de kosten zo beperkt mogelijk te houden. Ook voor komend jaar voeren we alleen maar de inflatiecorrectie door.'