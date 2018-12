Hoge energierekening baart zorgen

ZUTPHEN - De door de overheid aangekondigde verhoging van de energiekosten baart veel mensen zorgen, met name in de sociale huursector. Ook in Gelderland melden huurders zich bij hun woningcorporatie omdat ze zich zorgen maken over de kosten. Betere isolatie is financieel steeds noodzakelijker. In Zutphen werden er deze week door de SP vragen gesteld aan het college over de problematiek.

De partij kreeg van alle kanten meldingen van mensen die bang zijn dat ze de verhoging niet kunnen opbrengen. De verhoging op zichzelf is al een probleem, maar daarnaast zitten sommige mensen ook nog in slecht geïsoleerde woningen, bijvoorbeeld door het ontbreken van dubbel glas waardoor de stookkosten hoger zijn.

Volgens bewoners van de Gerard Doustraat is de woningcorporatie onduidelijk over wanneer hun woningen beter worden geïsoleerd en willen ze hier snel duidelijkheid over. In reactie op de vragen van de SP heeft wethouder Mathijs ten Broeke in ieder geval toegezegd om contact op te nemen met woonbedrijf Ieder1 om te kijken hoe de stand van zaken is voor wat betreft woningisolatie en wat er nog gedaan kan worden.

Volop aan het isoleren

Michael Haase van woonbedrijf Ieder1 erkent dat de toenemende energiekosten een punt van zorg zijn. 'Dat is zeker vervelend, vooral natuurlijk voor mensen die het al niet heel breed hebben. We hebben veel woningen die net na de oorlog zijn gebouwd. De isolatie daarvan is vaak niet heel goed. We hechten dan ook veel belang aan het isoleren van die woningen. Daar zijn we volop mee bezig, maar we kunnen het simpelweg niet in één keer. We hebben hier een integrale planningen voor en in 2022 moeten alle woningen energielabel B hebben.'

Verhuurdersheffing voor Den Haag

Volgens Haase maakt de landelijke overheid het ook niet gemakkelijker om sneller te werken. 'We hebben te maken met de verhuurdersheffing, een soort belasting die wij aan Den Haag moeten betalen. Er gaat tegenwoordig een behoorlijk deel van de huur op aan die heffing en dat remt ook de mogelijkheid om woningen in een hoog tempo te isoleren.'

Haase zegt dat Ieder1 de huurders nog wel op een andere manier tegemoet komt: 'We voeren al een paar jaar geen huurverhoging door, maar alleen een inflatiecorrectie. Zo proberen we de kosten zo beperkt mogelijk te houden. Ook voor komend jaar voeren we alleen maar de inflatiecorrectie door.'

Meldpunt Energiealarm

De landelijke Woonbond voor huurders verwacht voor 2019 een prijsstijging van de energierekening van gemiddeld 127 euro voor huurders. Ze hebben zelfs al een Meldpunt Energiealarm ingesteld. In korte tijd zijn daar al honderden reacties op binnen gekomen. Volgens Marcel Trip van de Woonbond maken mensen zich grote zorgen. 'We hebben al 700 meldingen binnengekregen en mensen moeten bij die melding wel even wat meer invullen dan alleen een handtekening zoals bijvoorbeeld bij een petitie. We vonden het dan ook best veel reacties. En dan zijn er natuurlijk ook nog veel mensen die zorgen hebben, maar zich niet bij ons melden.'

'Wat ons opviel was dat maar liefst 40 procent van de mensen die het Energiealarm bezochten enkel glas heeft', vervolgt Trip. 'Verder zitten er ook heel veel mensen tussen bij wie de muren bijvoorbeeld ook slecht zijn geïsoleerd. Als je dan al relatief veel moet stoken om je woning warm te krijgen en er komt dan ook nog zo'n prijsstijging aan, dan is dat behoorlijk zorgelijk.'