Proces tegen 'koningin van de Korenmarkt' van start

ARNHEM - Ze werd de 'Koningin van de Korenmarkt' genoemd, de 41-jarige Arnhemse die in een paar jaar tijd tal van cafés overnam aan het Arnhemse horecaplein. Vandaag moeten zij en haar 66-jarige vriend voor de rechter verschijnen. Justitie verdenkt het stel van het witwassen van drugsgeld.

De man werd in 2011 opgepakt toen hij aan boord van zijn zeilboot 'Dali' lag te slapen voor de Spaanse en Portugese kust. Aan boord vond de politie zeker 600 kilo cocaïne. De Spaanse politie kwam de drugshandel op het spoor in samenwerking met een Britse politiedienst.

Een Spaanse hoofdinspecteur suggereerde in de lokale pers dat het waarschijnlijk niet de eerste keer was dat de Arnhemmer drugs vervoerde met zijn boot. 'De ervaring leert ons dat een drugsbende niet makkelijk iemand voor de eerste keer 600 kilo cocaïne toevertrouwt.' De Arnhemmer werd veroordeeld tot een jarenlange celstraf, die hij deels in eigen land mocht uitzitten.

Nieuw leven

Zijn vriendin, voormalig receptioniste bij Omroep Gelderland en Vitesse, nam in 2014 een café op de Korenmarkt over. Als snel volgden andere cafés. Ze had succes en kreeg de bijnaam 'koningin van de Korenmarkt'. Ze wilde de horeca rond het roemruchte uitgaansplein nieuw leven inblazen, vertelde ze vorig jaar nog. 'Het zijn niet alleen de jongeren die uit willen gaan, het zijn ook de ouderen die soms zin hebben in live muziek. Ik merk gewoon dat er een gemis is op dat gebied.'

Vingers branden

De horecavrouw gaf eerder toe dat ze geld heeft aangenomen van de 66-jarige Arnhemmer. 'Ik ken deze meneer al vanaf mijn zestiende. Het geld dat ik heb geleend heb ik notarieel laten nakijken.' Het geld zou niet afkomstig zijn uit drugshandel, maar uit de erfenis van zijn overleden moeder. 'Ik heb dat keurig vast laten leggen, want ik brand mijn vingers daar niet aan.'

Burgemeester Marcouch liet onderzoek doen naar de herkomst van het geld en met de wet Bibob in de hand liet hij de vier cafés sluiten. Die zitten nog steeds dicht. Justitie begon een strafrechtelijk onderzoek naar de twee. De 66-jarige Arnhemmer heeft in maart enkele weken vastgezeten, maar het gerechtshof zag geen reden waarom de man niet in vrijheid zijn proces kon afwachten. Het proces begint vandaag, maar het zal naar verwachting nog enige tijd duren voordat de zaak inhoudelijk wordt behandeld.

