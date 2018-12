Grote vuurwerkcontrole bij Duitse grens: één persoon aangehouden

BABBERICH - De Koninklijke Marechaussee en de politie Noord- en Oost-Gelderland hielden woensdagavond een grote controle op de grens tussen Nederland en Duitsland. De controle richtte zich op de smokkel van vuurwerk, openstaande boete's en belastingschulden. Een gezocht persoon liep tegen de lamp en werd aangehouden.

Iedereen die van Duitsland naar Nederland reed, liep de kans gecontroleerd te worden. December is traditioneel de maand waarin mensen over grens vuurwerk te kopen. Dit is niet verboden, maar wel aan regels gebonden. Zo'n 60 voertuigen werden gecontroleerd.

Vuurwerk uit het buitenland

Er werden op de avond geen goederen in beslag genomen. In één voertuig lag drank; er wordt uitgezocht in hoeverre de hoeveelheid strijdig is met de wet. In een andere wagen werd een kleine hoeveelheid hennep gevonden.

Ook werden vlees- en afvaltransporten onder de loep genomen. De papieren hiervoor bleken in orde. Uit een touringcar werd een persoon gehaald waar de politie internationaal naar uitkeek. Wat hij of zij op zijn kerfstok had, wil de politie (nu) niet zeggen.

Vuurwerkcontrole

Vuurwerk uit Duitsland of België is beperkt toegestaan, maar het maakt wel uit in welke categorie het vuurwerk valt. De zogenaamde categorie F4 is verboden voor consumenten. Kom je daarmee bij de controle, dan kun je rekenen op een bekeuring. Wie het bont maakt kan zelfs worden vervolgd door justitie.