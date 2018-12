Computerhulp nodig? Kom naar het digi-inloopspreekuur in CODA Taalhuis!

.

Vanaf 10 januari 2019 is er elke donderdag een gratis digi-inloopspreekuur in CODA Taalhuis (CODA Centrale Bibliotheek, Vosselmanstraat 299 in Apeldoorn)

Heb je vragen over het gebruik van je computer, laptop of smartphone? Wil je bijvoorbeeld weten hoe je veilig online kunt winkelen of heb je hulp nodig bij het verzenden van e-mailberichten? Kom dan naar het gratis digi-inloopspreekuur in CODA Taalhuis.

Het digi-inloopspreekuur is er voor iedereen die hulp nodig heeft bij alles wat met het gebruik van haar (of zijn) computer te maken heeft. Wil je tips hoe je het beste online op verschillende websites kunt zoeken, heb je hulp nodig bij het versturen van mailtjes of heb je vragen over hoe je veilig online kunt winkelen – onze vrijwilligers helpen je graag! Op donderdag zitten ze van 10.00 tot 12.00 uur voor je klaar en helpen je graag bij het beantwoorden van deze en andere vragen; ook geven ze tips over cursussen die misschien interessant voor je zijn.

Het digi-inloopspreekuur wordt elke donderdag gehouden, behalve in de schoolvakanties. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.



Lijkt het u leuk om als vrijwilliger aan de slag te gaan en mensen te helpen in dit digitale tijdperk? Of wilt u meer informatie over het digi inloopspreek uur?