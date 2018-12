.

Op woensdag 16 januari is er weer een Epilepsie Café voor de regio Arnhem. De ontmoetingsplaats om ervaringen uit te wisselen over leven met epilepsie. Voor mensen met epilepsie, hun partners, ouders van kinderen met epilepsie, familie, vrienden en andere belangstellenden.

Locatie is ‘T Huukske Mauritsstraat 22 te Arnhem. Inloop is vanaf 19:00 en het begint om 19:30 tot 21:30. Toegang is gratis.



Het Epilepsie Café is de ontmoetingsplaats voor mensen met epilepsie, hun partners, ouders van kinderen met epilepsie, familie, vrienden en andere belangstellenden. Ook (zorg)professionals zijn van harte welkom.

De opzet is om ongedwongen en in een open sfeer met elkaar in gesprek te komen en ervaringen uit te wisselen over leven met epilepsie. Wat is de invloed op het gezin, je werk, je vrije tijd, ect.

Wil je praten, dan praat je. Wil je luisteren, dan luister je.

Jouw verhaal delen of luisteren naar het verhaal van een ander zorgt voor herkenning, inspiratie en begrip. En gedurende de avond is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

De toegang is gratis voor zowel leden als niet-leden. Koffie en thee zijn inbegrepen.

Aanmelden hoeft niet, maar is wel fijn.

Datum/Tijd

Woensdag 16 januari 2019

19:30 - 21:30 (inloop vanaf 19:00)

Locatie

‘T Huukske

Mauritsstraat 22, Arnhem

Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Reageer dan hieronder!