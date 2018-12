Opstoppingen Rijnbrug eindelijk aangepakt: akkoord over brugverbreding

KESTEREN - Er komt een nieuwe, verbrede Rijnbrug tussen Kesteren en Rhenen. Provinciale Staten stemden woensdag in met het plan om een einde te maken aan het fileleed. Dat is goed nieuws voor de automobilisten die er dagelijks vast staan en de gemeenten in de directe omgeving.

Al jarenlang staat het verkeer in de ochtend- en avondspits op en bij de brug in de file. De provinciebesturen van Utrecht en Gelderland willen daarom de brug verbreden naar 2x2 rijstroken. Nu is er nog één rijstrook in elke richting. Provinciale Staten van Utrecht gingen eerder al akkoord met het plan, dat ruim 85 miljoen euro kost.

Ondernemers drongen aan

De aanpak van de Rijnbrug is een kwestie van een lange adem. In 2012 werd besloten om op de brug een wisselstrook aan te leggen, maar uiteindelijk kwam die er niet. Uit nader onderzoek bleek dat er beter twee extra rijstroken bij konden komen. Ondernemers in de gemeente Neder-Betuwe, waar Kesteren onder valt, hadden er eerder op aangedrongen om de brug eindelijk aan te pakken.

'Bedrijven gaan onze regio uit of dreigen weg te gaan, omdat ze geen zin hebben om steeds drie kwartier in de file te staan.', zei Eric Damme namens de ondernemers in Neder-Betuwe daarover eerder. Neder-Betuwe en gemeenten in de Food Valley-regio, waaronder Wageningen, zijn blij dat de brug verbreed wordt.

'Vernieuwing duurt te lang'

Gelderland stelt nu ruim 32 miljoen euro beschikbaar voor de verbreding. Dat komt bovenop de al eerder toegezegde ruim 10 miljoen. Ook de provincie Utrecht en de Food Valley-regio en Rivierenland dragen bij aan de nieuwe brug. De werkzaamheden kunnen in 2022 van start gaan en zijn naar verwachting in 2025 klaar.

Meerdere Gelderse fracties vinden dat te lang duren. Een motie die zij hadden ingediend om het proces te versnellen, haalde het in eerste instantie niet. Dat kwam omdat mede-indiener CDA volgens voorzitter Van Baak te laat ging staan. Na protest van diverse fracties kwam het tot een herstemming en werd de motie alsnog aangenomen.