Tielenaren enthousiast over nieuw zwembad: 'Maar we missen de sauna nog'

Vooral oudere gebruikers dringen er op aan dat wellnessvoorzieningen, zoals sauna en stoombad behouden blijven.

Bekijk hier een video over het nieuwe zwembad:

Geen gas

Het nieuwe ontwerp is een open, wit gebouw in een parkachtige omgeving. Er komt geen gasaansluiting. Het bad krijgt zonnecollectoren en wordt verwarmd met warmtepompen.

Er is lang gesoebat over de kosten van het nieuwe bad. Uiteindelijk is er nu een ontwerp gemaakt voor een gebouw met een wedstrijdbad en een doelgroepenbad met beweegbare bodem.

Budget

Momenteel zijn een sauna en stoombad niet in het plan opgenomen. Wel is er ruimte voor een glijbaan, een duikplank en een bubbelbad.

In het ontwerp is ruimte gereserveerd voor deze overige voorzieningen, mocht er toch geld voor komen. De hele investering voor het zwembad is zo'n 8,6 miljoen euro.

Jeugdoverlast

Buurtbewoners vroegen tijdens de bijeenkomst aandacht voor overlast die zij ervaren op de huidige parkeerplaats van het zwembad. Er zou hier in drugs gehandeld worden en jongeren er regelmatig tot diep in de nacht lawaai maken.

De gemeente en de ontwerper bespreken hoe ze dit probleem kunnen tackelen.

Het nieuwe zwembad wordt op de huidige parkeerplaats gebouwd. Het oude bad blijft in gebruik. Voor het vervolg van de procedure en de bouw is krap twee jaar uitgetrokken. In november 2020 moet af zijn.