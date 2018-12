Slutskiy: 'door te veel wisselingen verdwijnen onze vastigheden'

ARNHEM - Leonid Slutskiy verwacht dat Vitesse goed uit de voeten kan op het kunstgras van Kozakken Boys. 'Deze ondergrond is veel beter dan bijvoorbeeld in Zwolle.'

Donderdag is Vitesse in Werkendam uiteraard de torenhoge favoriet en ligt de druk bij de club uit Arnhem. Voor Kozakken Boys zou doorgaan in de beker een enorme stunt zijn. Slutksiy deed zoals altijd uitgebreid zijn huiswerk.

Snelle spitsen

'Zij zijn redelijk ervaren. Gemiddelde leeftijd ongeveer 26 jaar. Ze spelen in een 4-4-2 met twee snelle spitsen en proberen vaak de bal te krijgen achter de rug van de tegenstander. Meestal hebben ze een vrije centrale verdediger die doorschuift. Welke informatie wil je nog meer?'

Slutskiy gaat in Werkendam vanzelfsprekend uit van eigen kracht. Vitesse zal het spel (moeten) maken en Kozakken Boys zal de ruimtes klein maken. 'Het is voor ons een hele belangrijke wedstrijd. Daarom willen we ook niet veel wijzigen. Dan kunnen we ook niet meer hetzelfde niveau halen', wijst de Russische coach op de niet al te brede selectie van Vitesse.

Geraamte overeind

'Het gaat niet direct om kwaliteit, maar meer om hoe we elkaar dan begrijpen op het veld. Om de automatismen en vastigheden die je dan gaat verliezen. Dan wordt ons spel minder', weet Slutskiy die Büttner, Beerens en Clarke-Salter rust geeft. Bero keert terug in het elftal en ook Clark heeft een basisplaats als linksback. Odegaard speelt op de positie van Beerens waarmee het geraamte dus gewoon overeind blijft.

Vitesse speelt op kunstgras. Net als tijdens de vorige ronden in Volendam en Almelo. 'Dit is goed kunstgras', heeft Slutskiy zich laten vertellen en zag hij op TV. 'Het is beter dan bij PEC Zwolle of toen wij in september in Volendam speelden. We hebben genoeg wedstrijden gespeeld op kunstgras.'

Russische kozakken

Slutskiy weet niet alleen alles over de voetballers van Kozakken Boys, maar wijst ook nog even op de Russische Kozakken die zich in de 14e eeuw in het zuidoosten vestigden. 'De Kozakken zijn inderdaad ook bekend bij ons', lacht de coach. Zij waren een mix van allerlei bevolkingsgroepen. In een bijzonder gebied tussen Rostov en Krasnodar.' De Kozakken probeerden te ontsnappen van de machthebbers in Moskou en de armoede te ontvluchten.

