Verzet in CODA Atelier

APELDOORN - .

Datum: zondag 6 januari

Tijd: 14:00 - 16:00 uur

Locatie: CODA Atelier, Vosselmanstraat 299, Apeldoorn

Informatie:

Ervaar de schoonheid van beweging. Alleen of samen. Kom elke eerste zondag van de maand tussen 14:00-16:00 uur naar CODA Atelier om in een battle-houding gefotografeerd te worden. Met een speciale green screen app kun je elke achtergrond kiezen die je maar wilt. De foto krijg je na afloop mee naar huis.

Beauty of the Battle - Verzet!

Wanneer ga jij in verzet? Dit is de centrale vraag in het educatief programma Verzet! als onderdeel van de tentoonstelling Beauty of the Battle in CODA Museum. Leerlingen van middelbare scholen uit Apeldoorn zijn een battle aangegaan met werken uit het archief en de tentoonstelling en hebben aan de hand daarvan gesprekken over de thema’s schoonheid, geweld en verzet gevoerd. Onder leiding van muziekartiest Dani zijn vervolgens de battle-teksten geschreven, die in CODA Atelier tijdens Beauty of the Battle gepresenteerd worden.