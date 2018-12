Groen licht voor rondweg Lochem naar A1

LOCHEM - De provincie heeft groen licht gegeven voor de aanleg van de rondweg Lochem. De Provinciale Staten stemden woensdag in met het plan, waarmee zo'n 85 miljoen euro mee gemoeid is. De weg moet de Achterhoek beter laten aansluiten op de A1.

De aanleg van de weg moet ervoor zorgen dat verkeer sneller, beter en veiliger door kan rijden van de Achterhoek naar de A1. Er komt een provinciale weg met twee rijstroken (één per richting), waar een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur geldt. De omliggende bedrijven en woningen worden zoveel mogelijk met parallelwegen aangesloten op de weg. Ook komt er een nieuwe brug over het Twentekanaal voor gemotoriseerd verkeer.

Hoe de weg er exact uit komt te zien is niet duidelijk, het is een flexibel inpassingsplan. 'Dat heeft te maken met het terrein, waar de nieuwe weg moet gaan lopen, dat van ons is. Dat geeft ruimte. Er zijn wel grenzen aan het plan', aldus gedeputeerde Conny Bieze. Ook is het nog onduidelijk hoe de brug over het Twentekanaal er precies uit komt te zien.

De weg gaat op zijn vroegst in 2022 open.