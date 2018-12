Vervuilde grond Vink: 'College Barneveld sprak niet de waarheid'

BARNEVELD - Fractievoorzitter Mijntje Pluimers-Foeken van Lokaal Belang in Barneveld verwijt het college niet de waarheid te hebben gesproken in de kwestie Vink. Deze week bleek dat nog eens 6700 ton mogelijk vervuilde grond van de Barneveldse grondverwerker in de woonwijk Veller in Barneveld is gebruikt.

'Ik vind het shockend en ook gênant dat wij opnieuw, zowel raad en inwoners, door jullie - Omroep Gelderland - zijn geconfronteerd met het feit dat er nog eens 6700 ton extra mogelijk vervuilde grond in de gemeente Barneveld ligt en later blijkt ook in Veller. Onbegrijpelijk dat we dat via de media moeten vernemen', stelt Pluimers-Foeken.

'Het college heeft al aangegeven dat ze hebben gefaald in de actieve informatieplicht naar de raad. Ze beloofden beterschap en dat blijkt niet te worden nageleefd. Ze hebben niet de waarheid gesproken. Dat is liegen? Ja', aldus de fractievoorzitter. 'Op 12 december is er een vraag gesteld: 'wethouder, weten we alles?'. Toen heeft de wethouder gezegd: alles wat wij kennen als college, kent de raad. Daar blijkt dus niets van waar.'

Wethouder Aart de Kruijf geeft toe dat het college niet alle informatie naar buiten heeft gebracht: 'We kregen een lijst van de provincie met daarop 6700 ton in Barneveld en 200 ton elders in de gemeente. We zagen locaties waarvan we dachten: hoe kan dat nou zo'n grote hoeveelheid op één weg? We hebben de informatie naar onderzoeksbureau Haskoning gestuurd en het waren zanddepots. Als je die info dan naar buiten brengt dat wordt een heel grote groep mensen ongerust: dit is in onze voor- of achtertuin. Dan moet je kiezen voor zorgvuldigheid boven tempo. Daarom hebben we ervoor gekozen een week later te komen met de correcte kaart in welke straten ligt het zand. Volgende fase is onderzoek in die straten en we hopen daarvan in februari de uitslagen te hebben.' Volgens De Kruijf komt die kaart hoogstwaarschijnlijk donderdag naar buiten.

De provincie kon woensdagmiddag nog geen commentaar geven. Vink zelf zegt overigens nog steeds dat de grond niet vervuild is.

