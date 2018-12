Drie jaar cel geëist voor heftige overval Voorthuizen

ARNHEM - Tegen een 28-jarige man uit het Belgische Wilrijk is drie jaar cel geëist voor een overval in Voorthuizen in 2012. Samen met twee anderen zou hij een pasgetrouwd stel, dat op het punt stond om op huwelijksreis te gaan, hebben overvallen. De overvallers waren op zoek naar wiet, maar ze bleken op het verkeerde adres te zijn.

Op 12 april 2012 kwamen drie jongens van Marokkaanse komaf de recreatiewoning van het pasgetrouwde stel binnen. De bewoners werden tegen de grond gedrukt en met een nekklem vastgehouden. ‘Waar is het geld en waar is de wiet?’, riepen de overvallers. Ze bleken op zoek te zijn naar de vorige bewoner. Die woonde inmiddels in een ander huis aan de overkant. De overvallers dreigden de vingers af te knippen als ze logen.

Toen bleek dat de daders bij de verkeerde recreatiewoning waren, braken ze bij twee andere huisjes in. Eén van de huisjes stond leeg, uit een ander huisje hebben ze spullen gestolen. Ondertussen zorgde één van de overvallers er voor dat het pasgetrouwde stel de politie niet kon bellen.

De verdachte is vier jaar geleden bij politie in beeld gekomen na een DNA-match. Maar de Belg moest in eigen land nog een straf uitzitten. In juni is hij naar Nederland uitgeleverd. Een van de andere verdachten is twee jaar geleden veroordeeld tot drie jaar cel.