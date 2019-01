Nieuwe documentaire: Ik ben verkocht

De docu is gemaakt door Joske Meerdink, community redacteur van Omroep Gelderland. Zij neemt de kijker mee naar het platteland, ‘haar’ buurtschap Woold, bij Winterswijk.

Het verhaal

Joske is 27 jaar, geboren en getogen Wooldenaar en woont nog steeds bij haar ouders. Ze wil graag op zichzelf wonen, maar niet weg uit het buurtschap. En juist dát blijkt nagenoeg onmogelijk te zijn. Waarom zijn er geen betaalbare huizen? Wat is daar de oorzaak van? Misschien de westerlingen die de laatste jaren steeds vaker huizen ‘inpikken’? Of ligt de bal bij de gemeente die nieuwbouw (in het buitengebied) toe zou moeten staan?

De huizenmarkt

De Achterhoek is aangeduid als krimpregio, volgens de berekeningen zou de bevolking nu al moeten krimpen, maar niets is minder waar. De komende tien jaar neemt het aantal huishoudens in de Achterhoek namelijk nog niet af. En er zijn juist jongeren die graag op het platteland willen blijven.

“Er komen maar 3 à 4 woningen per jaar beschikbaar in het Woold. Die kosten gemiddeld 318.000 euro. Dat kan ik als starter onmogelijk betalen. Waarom zijn er geen huurwoningen of starterswoningen te koop? Als er niks meer gebouwd wordt kunnen we de leefbaarheid in Woold ook wel op onze buik schrijven. Gevolg is namelijk geen kinderen meer, scholen dicht etc. In steden of grotere dorpen zijn er wel betaalbare nieuwbouwprojecten, maar waarom niet op het platteland?”



Joske wil weten hoe het zit en gaat op onderzoek uit. Ze gaat 'verhaal halen' bij bijvoorbeeld de gemeente, maar gaat ook in gesprek met makelaars en een vriendin die middenin een nieuwbouwaanvraag zit. Ze spreekt ook met haar oude kleuterjuf en de schooldirecteur van de buurtschapsschool OBS Woold. Moet de school binnenkort dicht door de vergrijzing?

We zien ook hoe de inwoners van het Woold genieten van hun volksfeest. De liefde voor het platteland spat ervan af.

De documentaire Ik ben verkocht wordt uitgezonden op dinsdag 29 januari vanaf 17.20 uur op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald). Online (terug)kijken kan ook via Uitzending Gemist.